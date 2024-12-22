В BMW обнаружили нарушения в экспорте автомобилей в Россию

Автопроизводитель выявил нарушения при экспорте в Россию из своего филиала в немецком Ганновере. Об этом компания сообщила 22 декабря в своем заявлении, пишет DPA. Там говорится, что BMW «остановила экспорт и уволила всех, кто в этом участвовал».