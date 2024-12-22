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В BMW обнаружили нарушения в экспорте автомобилей в Россию

Ведомости

В BMW обнаружили нарушения в связи с экспортом своих автомобилей в Россию, компания решила уволить сотрудников, которые участвовали в продажах, передает агентство DPA.

Автопроизводитель выявил нарушения при экспорте в Россию из своего филиала в немецком Ганновере. Об этом компания сообщила 22 декабря в своем заявлении, пишет DPA. Там говорится, что BMW «остановила экспорт и уволила всех, кто в этом участвовал». 

Агентство Business Insider сообщило до этого, что российские покупатели получили более 100 автомобилей класса люкс. Такой экспорт подпадает под строгое эмбарго, и BMW заявила, что придерживается его, а продажа могла пройти через так называемый «серый импорт». В компании добавили, что примут ряд мер для прекращения таких поставок.

Немецкая автомобильная промышленность сталкивается с масштабными проблемами, писал в декабре Bloomberg. Продажи на китайском рынке снизились, а автомобильный рынок Европы восстанавливается медленно. BMW, как отмечало агентство, находится под давлением сокращения расходов из-за высоких затрат на рабочую силу и электроэнергию, акции компании упали на 21% в этом году.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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