В BMW обнаружили нарушения в экспорте автомобилей в Россию
В BMW обнаружили нарушения в связи с экспортом своих автомобилей в Россию, компания решила уволить сотрудников, которые участвовали в продажах, передает агентство DPA.
Автопроизводитель выявил нарушения при экспорте в Россию из своего филиала в немецком Ганновере. Об этом компания сообщила 22 декабря в своем заявлении, пишет DPA. Там говорится, что BMW «остановила экспорт и уволила всех, кто в этом участвовал».
Агентство Business Insider сообщило до этого, что российские покупатели получили более 100 автомобилей класса люкс. Такой экспорт подпадает под строгое эмбарго, и BMW заявила, что придерживается его, а продажа могла пройти через так называемый «серый импорт». В компании добавили, что примут ряд мер для прекращения таких поставок.
Немецкая автомобильная промышленность сталкивается с масштабными проблемами, писал в декабре Bloomberg. Продажи на китайском рынке снизились, а автомобильный рынок Европы восстанавливается медленно. BMW, как отмечало агентство, находится под давлением сокращения расходов из-за высоких затрат на рабочую силу и электроэнергию, акции компании упали на 21% в этом году.