Reuters: прибыль BMW падает на фоне слабых продаж в Китае и проблем с тормозами
Прибыль немецкого автопроизводителя BMW по результатам III квартала 2024 г. снизилась на 61% на фоне слабых продаж в Китае и технических проблем у ряда моделей, сообщает Reuters со ссылкой на экспертов.
BMW отчиталась о прибыли в 1,7 млрд евро за III квартал против 4,35 млрд евро за аналогичный прошлогодний период. Аналитики ожидали операционную прибыль в размере 1,8 млрд евро, подчеркивает агентство. Торговля акциями группы открылась снижением на 3%. В компании сообщили, что ситуация с китайским рынком остается «трудной». Агентство напоминает, что в сентябре в BMW заявили, что проблема с тормозами и последующим отзывом затронула более 1,5 млн автомобилей. Тогда же в компании отметили, что поставка примерно 320 000 автомобилей задерживается.
30 октября Financial Times (FT) сообщила, что квартальная чистая прибыль немецкого автоконцерна Volkswagen (VW) упала на 64% из-за уменьшения объемов продаж в Китае. С июля по сентябрь чистая прибыль компании снизилась до 1,57 млрд евро (в прошлом году показатель равнялся 4,34 млрд евро). Выручка автоконцерна сократилась до 78,5 млрд евро (на 0,5%). Компания прогнозирует, что в 2024 г. операционная прибыль составит около 18 млрд евро, что соответствует рентабельности на уровне 5,6%. За девять месяцев текущего года продажи автомобилей в Китае упали на 12% в связи с конкуренцией со стороны местных брендов. На 1% также снизились продажи в Западной Европе.
22 августа стало известно, что BMW впервые обогнала Tesla по продажам электромобилей в Европе. Аналитики подсчитали данные за июль 2024 г. Согласно им, продажи электрокаров BMW в Евросоюзе выросли примерно на треть до 14 869 единиц. За тот же период продажи Tesla сократились на 16% до 14 561 единицы. Tesla лидировала по поставкам с начала года – 178 700 единиц против 97 525 у BMW. При этом, как отмечал Bloomberg, это первый случай, когда европейский концерн обогнал по продажам производителя электрокаров Tesla.