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Reuters: прибыль BMW падает на фоне слабых продаж в Китае и проблем с тормозами

Ведомости

Прибыль немецкого автопроизводителя BMW по результатам III квартала 2024 г. снизилась на 61% на фоне слабых продаж в Китае и технических проблем у ряда моделей, сообщает Reuters со ссылкой на экспертов.

BMW отчиталась о прибыли в 1,7 млрд евро за III квартал против 4,35 млрд евро за аналогичный прошлогодний период. Аналитики ожидали операционную прибыль в размере 1,8 млрд евро, подчеркивает агентство. Торговля акциями группы открылась снижением на 3%. В компании сообщили, что ситуация с китайским рынком остается «трудной». Агентство напоминает, что в сентябре в BMW заявили, что проблема с тормозами и последующим отзывом затронула более 1,5 млн автомобилей. Тогда же в компании отметили, что поставка примерно 320 000 автомобилей задерживается.

30 октября Financial Times (FT) сообщила, что квартальная чистая прибыль немецкого автоконцерна Volkswagen (VW) упала на 64% из-за уменьшения объемов продаж в Китае. С июля по сентябрь чистая прибыль компании снизилась до 1,57 млрд евро (в прошлом году показатель равнялся 4,34 млрд евро). Выручка автоконцерна сократилась до 78,5 млрд евро (на 0,5%). Компания прогнозирует, что в 2024 г. операционная прибыль составит около 18 млрд евро, что соответствует рентабельности на уровне 5,6%. За девять месяцев текущего года продажи автомобилей в Китае упали на 12% в связи с конкуренцией со стороны местных брендов. На 1% также снизились продажи в Западной Европе.

22 августа стало известно, что BMW впервые обогнала Tesla по продажам электромобилей в Европе. Аналитики подсчитали данные за июль 2024 г. Согласно им, продажи электрокаров BMW в Евросоюзе выросли примерно на треть до 14 869 единиц. За тот же период продажи Tesla сократились на 16% до 14 561 единицы. Tesla лидировала по поставкам с начала года – 178 700 единиц против 97 525 у BMW. При этом, как отмечал Bloomberg, это первый случай, когда европейский концерн обогнал по продажам производителя электрокаров Tesla.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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