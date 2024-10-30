Газета
Телеграм
Подкаст
/ Авто

Прибыль Volkswagen упала на 64% из-за спада продаж в Китае

Ведомости

Квартальная чистая прибыль немецкого автоконцерна Volkswagen (VW) упала на 64% из-за уменьшения объемов продаж в Китае. В компании подчеркнули «острую необходимость» в значительном сокращении производственных мощностей и рабочих мест, сообщает Financial Times (FT).

С июля по сентябрь чистая прибыль компании снизилась до 1,57 млрд евро (в прошлом году показатель равнялся 4,34 млрд евро). Выручка автоконцерна сократилась до 78,5 млрд евро (на 0,5%). Компания прогнозирует, что в 2024 г. операционная прибыль составит около 18 млрд евро, что соответствует рентабельности примерно 5,6%.

По данным FT, компания объявила о результатах за несколько часов до переговоров с профсоюзами, требующими повышения зарплаты сотрудников на 7%.

За девять месяцев текущего года продажи автомобилей в Китае упали на 12% в связи с конкуренцией со стороны местных брендов. На 1% также снизились продажи в Западной Европе.

28 октября агентство Bloomberg сообщило, что Volkswagen намерен закрыть как минимум три завода в Германии, сократив десятки тысяч рабочих мест в целях экономии. СМИ также сообщали о планах рабочих провести в этот день забастовку.

25 сентября профсоюзные лидеры пригрозили Volkswagen забастовками на фоне увольнений и закрытия заводов в Германии. Профсоюз IG Metall взял на себя ответственность за ведение переговоров по договору о новых трудовых сделках для 130 000 работников основного бренда VW в Германии. IG Metall пригрозил забастовками, которые возможны с начала декабря, и настоял на повышении заработной платы сотрудникам на 7%. VW отмечал, что высокие затраты на энергию и рабочую силу в Германии ставят компанию в невыгодные условия на рынке.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных