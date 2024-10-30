Прибыль Volkswagen упала на 64% из-за спада продаж в Китае

25 сентября профсоюзные лидеры пригрозили Volkswagen забастовками на фоне увольнений и закрытия заводов в Германии. Профсоюз IG Metall взял на себя ответственность за ведение переговоров по договору о новых трудовых сделках для 130 000 работников основного бренда VW в Германии. IG Metall пригрозил забастовками, которые возможны с начала декабря, и настоял на повышении заработной платы сотрудникам на 7%. VW отмечал, что высокие затраты на энергию и рабочую силу в Германии ставят компанию в невыгодные условия на рынке.