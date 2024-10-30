Прибыль Volkswagen упала на 64% из-за спада продаж в Китае
Квартальная чистая прибыль немецкого автоконцерна Volkswagen (VW) упала на 64% из-за уменьшения объемов продаж в Китае. В компании подчеркнули «острую необходимость» в значительном сокращении производственных мощностей и рабочих мест, сообщает Financial Times (FT).
С июля по сентябрь чистая прибыль компании снизилась до 1,57 млрд евро (в прошлом году показатель равнялся 4,34 млрд евро). Выручка автоконцерна сократилась до 78,5 млрд евро (на 0,5%). Компания прогнозирует, что в 2024 г. операционная прибыль составит около 18 млрд евро, что соответствует рентабельности примерно 5,6%.
По данным FT, компания объявила о результатах за несколько часов до переговоров с профсоюзами, требующими повышения зарплаты сотрудников на 7%.
За девять месяцев текущего года продажи автомобилей в Китае упали на 12% в связи с конкуренцией со стороны местных брендов. На 1% также снизились продажи в Западной Европе.
28 октября агентство Bloomberg сообщило, что Volkswagen намерен закрыть как минимум три завода в Германии, сократив десятки тысяч рабочих мест в целях экономии. СМИ также сообщали о планах рабочих провести в этот день забастовку.
25 сентября профсоюзные лидеры пригрозили Volkswagen забастовками на фоне увольнений и закрытия заводов в Германии. Профсоюз IG Metall взял на себя ответственность за ведение переговоров по договору о новых трудовых сделках для 130 000 работников основного бренда VW в Германии. IG Metall пригрозил забастовками, которые возможны с начала декабря, и настоял на повышении заработной платы сотрудникам на 7%. VW отмечал, что высокие затраты на энергию и рабочую силу в Германии ставят компанию в невыгодные условия на рынке.