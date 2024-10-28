Bloomberg: Volkswagen намерен закрыть три завода в Германии
Немецкий автоконцерн Volkswagen (VW) намерен ради экономии закрыть как минимум три завода в Германии и тем самым сократить десятки тысяч рабочих мест, сообщает Bloomberg со ссылкой на решение совета директоров. СМИ также сообщили о планах рабочих провести забастовку 28 октября.
По данным производственного совета, в зоне наибольшего риска находится завод концерна в Оснабрюке. Он недавно потерял заказ от Porsche. Это вызывает риск потери десятков тысяч рабочих мест, многие департаменты концерна планируется закрыть или вывести за пределы Германии, добавляет агентство. На фоне сообщения работники Volkswagen объявили о намерении провести забастовку на час 28 октября. По данным агентства, зарплаты работников планируется сократить на 10%, а также остановить их индексацию как минимум на два года.
25 сентября профсоюзные лидеры пригрозили забастовками Volkswagen на фоне увольнений и закрытия заводов в Германии. Профсоюз IG Metall взял на себя ответственность за ведение переговоров по договору о новых трудовых сделках для 130 000 работников основного бренда VW в Германии. IG Metall пригрозил забастовками, которые возможны с начала декабря, и настоял на повышении заработной платы сотрудникам на 7%. Volkswagen утверждал, что высокие затраты на энергию и рабочую силу в Германии ставят компанию в невыгодные условия на рынке.
Немецкий автопроизводитель отменил несколько соглашений, связанных с программой сохранения рабочих мест, 10 сентября. Гарантии занятости были прописаны в трудовых договорах с 1994 г. и запрещали увольнения до 2029 г. По информации Bloomberg, отмена обязательств по обеспечению занятости в компании свидетельствует о том, насколько крупнейшая экономика Европы отстала в плане конкурентоспособности.