Bloomberg: Volkswagen намерен закрыть три завода в Германии

По данным производственного совета, в зоне наибольшего риска находится завод концерна в Оснабрюке. Он недавно потерял заказ от Porsche. Это вызывает риск потери десятков тысяч рабочих мест, многие департаменты концерна планируется закрыть или вывести за пределы Германии, добавляет агентство. На фоне сообщения работники Volkswagen объявили о намерении провести забастовку на час 28 октября. По данным агентства, зарплаты работников планируется сократить на 10%, а также остановить их индексацию как минимум на два года.