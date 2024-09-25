Работники Volkswagen угрожают забастовкой из-за закрытия заводов в ФРГ
Профсоюзные лидеры пригрозили забастовками Volkswagen на фоне увольнений и закрытия заводов в Германии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление рабочих.
Профсоюз IG Metall взял на себя ответственность за ведение переговоров по договору о новых трудовых сделках для 130 000 работников основного бренда VW в Германии. IG Metall пригрозил забастовками, которые возможны с начала декабря и настоял на повышении заработной платы сотрудникам на 7%. Volkswagen утверждает, что высокие затраты на энергию и рабочую силу в Германии ставят компанию в невыгодное положение перед европейскими и китайскими конкурентами.
Financial Times со ссылкой на компанию 25 сентября писала, что инвесторы Volkswagen оказывают давление на генерального директора Оливера Блюма, который также занимает идентичную должность в Porsche. Инвесторы требуют от Блюма сконцентрироваться на работе в Volkswagen из-за нестабильной ситуации в немецкой компании.
Немецкий автопроизводитель отменил несколько соглашений, связанных с программой сохранения рабочих мест, 10 сентября. Гарантии занятости были прописаны в трудовых договорах с 1994 г. и запрещали увольнения до 2029 г. По информации Bloomberg, отмена обязательств по обеспечению занятости в компании свидетельствует о том, насколько крупнейшая экономика Европы отстала в плане конкурентоспособности.
О возможности закрытия заводов стало известно 2 сентября. Глава рабочего совета Volkswagen Даниэла Кавалло заявила, что основной бренд компании, выпускающий модели Golf и Tiguan, грозит стать убыточным. Компания планирует закрыть как минимум один крупный завод по производству автомобилей и один завод по производству компонентов в Германии.