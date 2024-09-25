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Работники Volkswagen угрожают забастовкой из-за закрытия заводов в ФРГ

Ведомости

Профсоюзные лидеры пригрозили забастовками Volkswagen на фоне увольнений и закрытия заводов в Германии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление рабочих.

Профсоюз IG Metall взял на себя ответственность за ведение переговоров по договору о новых трудовых сделках для 130 000 работников основного бренда VW в Германии. IG Metall пригрозил забастовками, которые возможны с начала декабря и настоял на повышении заработной платы сотрудникам на 7%. Volkswagen утверждает, что высокие затраты на энергию и рабочую силу в Германии ставят компанию в невыгодное положение перед европейскими и китайскими конкурентами.

Financial Times со ссылкой на компанию 25 сентября писала, что инвесторы Volkswagen оказывают давление на генерального директора Оливера Блюма, который также занимает идентичную должность в Porsche. Инвесторы требуют от Блюма сконцентрироваться на работе в Volkswagen из-за нестабильной ситуации в немецкой компании.

Немецкий автопроизводитель отменил несколько соглашений, связанных с программой сохранения рабочих мест, 10 сентября. Гарантии занятости были прописаны в трудовых договорах с 1994 г. и запрещали увольнения до 2029 г. По информации Bloomberg, отмена обязательств по обеспечению занятости в компании свидетельствует о том, насколько крупнейшая экономика Европы отстала в плане конкурентоспособности.

О возможности закрытия заводов стало известно 2 сентября. Глава рабочего совета Volkswagen Даниэла Кавалло заявила, что основной бренд компании, выпускающий модели Golf и Tiguan, грозит стать убыточным. Компания планирует закрыть как минимум один крупный завод по производству автомобилей и один завод по производству компонентов в Германии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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