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Volkswagen отменил гарантии занятости для сотрудников

Ведомости

Немецкий автопроизводитель разорвал несколько соглашений, связанных с программой сохранения рабочих мест. Гарантии занятости были прописаны в трудовых договорах с 1994 г. и запрещали увольнения до 2029 г., сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление компании лидерам профсоюзов.

По информации издания, отмена обязательств по обеспечению занятости в компании свидетельствует о том, насколько крупнейшая экономика Европы отстала в плане конкурентоспособности. 10 сентября BMW AG снизила свои ожидания по прибыли на год после того, как неисправные тормоза немецкого поставщика Continental AG привели к отзыву 1,5 млн автомобилей. На прошлой неделе VW объявила о планах по потенциальному закрытию заводов в Германии впервые после того, как предыдущие меры по сокращению расходов не дали результата.

«Эти шаги направлены на то, чтобы снизить издержки в Германии до конкурентоспособного уровня», – сказано в заявлении руководителя отдела кадров VW Гуннара Килиана.

Как сообщает NYT, возглавляющая производственный совет Volkswagen Даниэла Кавалло «поклялась», что профсоюз будет бороться за защиту трудового соглашения. По информации издания, в Volkswagen заявили, что также расторгают другие трудовые соглашения, включая соглашение, обязывающее компанию предлагать постоянные должности всем профессиональным стажерам и ученикам компании, а также соглашение, предлагавшее временным сотрудникам заработную плату выше стандартной ставки для автомобильной промышленности.

«Мы окажем яростное сопротивление этой исторической атаке на наши рабочие места. С нами не будет никаких увольнений», – заявила Кавалло.

По информации портала Euronews, помимо VW на сокращения могут пойти и другие немецкие производители авто. Опрошенные эксперты прогнозировали тысячи сокращений до конца года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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