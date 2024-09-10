Volkswagen отменил гарантии занятости для сотрудников

По информации издания, отмена обязательств по обеспечению занятости в компании свидетельствует о том, насколько крупнейшая экономика Европы отстала в плане конкурентоспособности. 10 сентября BMW AG снизила свои ожидания по прибыли на год после того, как неисправные тормоза немецкого поставщика Continental AG привели к отзыву 1,5 млн автомобилей. На прошлой неделе VW объявила о планах по потенциальному закрытию заводов в Германии впервые после того, как предыдущие меры по сокращению расходов не дали результата.