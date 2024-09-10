Volkswagen отменил гарантии занятости для сотрудников
Немецкий автопроизводитель разорвал несколько соглашений, связанных с программой сохранения рабочих мест. Гарантии занятости были прописаны в трудовых договорах с 1994 г. и запрещали увольнения до 2029 г., сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление компании лидерам профсоюзов.
По информации издания, отмена обязательств по обеспечению занятости в компании свидетельствует о том, насколько крупнейшая экономика Европы отстала в плане конкурентоспособности. 10 сентября BMW AG снизила свои ожидания по прибыли на год после того, как неисправные тормоза немецкого поставщика Continental AG привели к отзыву 1,5 млн автомобилей. На прошлой неделе VW объявила о планах по потенциальному закрытию заводов в Германии впервые после того, как предыдущие меры по сокращению расходов не дали результата.
«Эти шаги направлены на то, чтобы снизить издержки в Германии до конкурентоспособного уровня», – сказано в заявлении руководителя отдела кадров VW Гуннара Килиана.
Как сообщает NYT, возглавляющая производственный совет Volkswagen Даниэла Кавалло «поклялась», что профсоюз будет бороться за защиту трудового соглашения. По информации издания, в Volkswagen заявили, что также расторгают другие трудовые соглашения, включая соглашение, обязывающее компанию предлагать постоянные должности всем профессиональным стажерам и ученикам компании, а также соглашение, предлагавшее временным сотрудникам заработную плату выше стандартной ставки для автомобильной промышленности.
«Мы окажем яростное сопротивление этой исторической атаке на наши рабочие места. С нами не будет никаких увольнений», – заявила Кавалло.
По информации портала Euronews, помимо VW на сокращения могут пойти и другие немецкие производители авто. Опрошенные эксперты прогнозировали тысячи сокращений до конца года.