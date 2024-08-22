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BMW впервые обогнала Tesla по продажам электромобилей в Европе

Ведомости

Немецкий концерн BMW впервые обогнал американского производителя Tesla по продажам электромобилей в Европе, пишет Bloomberg со ссылкой на данные консалтинговой компании Jato Dynamics.

Аналитики подсчитали данные за июль 2024 г. Согласно им, продажи электрокаров BMW в Евросоюзе выросли примерно на треть до 14 869 единиц. За тот же период продажи Tesla сократились на 16% до 14 561 единицы.

Tesla по-прежнему лидирует по поставкам с начала года – 178 700 единиц против 97 525 у BMW. При этом, как отмечает агентство, это первый случай, когда европейский концерн обогнал по продажам производителя электрокаров Tesla.

Последние месяцы Tesla фиксирует падение числа поставок по всему миру. 2 июля компания опубликовала отчетность, согласно которой Tesla снизила поставки почти на 5% за II квартал 2024 г. Всего во II квартале Tesla поставила 443 956 автомобилей после 466 140 единиц за аналогичный показатель годом ранее.

Кроме того, американский концерн регулярно отзывает свои электромобили в США и КНР. 21 августа Национальное управление безопасностью движения на трассах (NHTSA) США опубликовало отчет, согласно которому Tesla отзывает 9136 электромобилей Model X из-за проблем с обшивкой крыши. В начале августа сообщалось, что Tesla отзывает порядка 1,7 млн электромобилей в Китае для обновления программного обеспечения (ПО).

Отзывы авто коснулись и немецкой BMW. 16 августа Reuters со ссылкой на Государственное управление по регулированию рынка КНР писал, что BMW отзовет с китайского рынка более 1,3 млн автомобилей из-за дефекта в передних подушках безопасности. В I квартале 2024 г. BMW сократила чистую прибыль на 19% до 2,95 млрд евро по сравнению с 3,66 млрд евро за аналогичный период 2023 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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