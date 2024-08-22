BMW впервые обогнала Tesla по продажам электромобилей в Европе
Немецкий концерн BMW впервые обогнал американского производителя Tesla по продажам электромобилей в Европе, пишет Bloomberg со ссылкой на данные консалтинговой компании Jato Dynamics.
Аналитики подсчитали данные за июль 2024 г. Согласно им, продажи электрокаров BMW в Евросоюзе выросли примерно на треть до 14 869 единиц. За тот же период продажи Tesla сократились на 16% до 14 561 единицы.
Tesla по-прежнему лидирует по поставкам с начала года – 178 700 единиц против 97 525 у BMW. При этом, как отмечает агентство, это первый случай, когда европейский концерн обогнал по продажам производителя электрокаров Tesla.
Последние месяцы Tesla фиксирует падение числа поставок по всему миру. 2 июля компания опубликовала отчетность, согласно которой Tesla снизила поставки почти на 5% за II квартал 2024 г. Всего во II квартале Tesla поставила 443 956 автомобилей после 466 140 единиц за аналогичный показатель годом ранее.
Кроме того, американский концерн регулярно отзывает свои электромобили в США и КНР. 21 августа Национальное управление безопасностью движения на трассах (NHTSA) США опубликовало отчет, согласно которому Tesla отзывает 9136 электромобилей Model X из-за проблем с обшивкой крыши. В начале августа сообщалось, что Tesla отзывает порядка 1,7 млн электромобилей в Китае для обновления программного обеспечения (ПО).
Отзывы авто коснулись и немецкой BMW. 16 августа Reuters со ссылкой на Государственное управление по регулированию рынка КНР писал, что BMW отзовет с китайского рынка более 1,3 млн автомобилей из-за дефекта в передних подушках безопасности. В I квартале 2024 г. BMW сократила чистую прибыль на 19% до 2,95 млрд евро по сравнению с 3,66 млрд евро за аналогичный период 2023 г.