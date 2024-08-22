BMW впервые обогнала Tesla по продажам электромобилей в Европе

Отзывы авто коснулись и немецкой BMW. 16 августа Reuters со ссылкой на Государственное управление по регулированию рынка КНР писал, что BMW отзовет с китайского рынка более 1,3 млн автомобилей из-за дефекта в передних подушках безопасности. В I квартале 2024 г. BMW сократила чистую прибыль на 19% до 2,95 млрд евро по сравнению с 3,66 млрд евро за аналогичный период 2023 г.