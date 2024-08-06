Tesla отзывает около 1,7 млн электрокаров в Китае
Американская Tesla отзывает порядка 1,7 млн электромобилей в Китае для обновления программного обеспечения (ПО), пишет Reuters со ссылкой на государственное управление рыночного регулирования (State Administration for Market Regulation, SAMR) КНР.
Будут отозваны импортные Model S и Model X, а также китайские автомобили Model 3 и Model Y. Модели с устаревшим ПО могут не распознать открытый багажник, уточняется в сообщении.
5 января Tesla также отозвала более 1,6 млн электромобилей в Китае из-за проблем с ПО, писало агентство AFP со ссылкой на SAMR. Отзыв тогда затронул машины 2014-2023 гг. выпуска. Среди них, в частности, Model 3 и Model Y, Model S и Model X.
В апреле Tesla отозвала 3878 электропикапов Cybertruck из-за «залипания» педали газа, следовало из отчета NHTSA. Отзыв затронул все Cybertruck 2024 модельного года, выпущенные с 13 ноября 2023 г. по 4 апреля 2024 г. Неисправность обнаружили в 100% из общего числа 3878 автомобилей.
Как отмечало издание The Verge, это практически все Cybertruck, доставленные клиентам с момента старта продаж в прошлом году.
Во II квартале Tesla поставила 443 956 автомобилей, что на 4,7% меньше аналогичного показателя годом ранее, сообщали в пресс-службе компании в начале июля. Объем производства за II квартал 2024 г. достиг 410 831 машины, что на 14,3% меньше, чем за прошлый год.