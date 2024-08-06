Tesla отзывает около 1,7 млн электрокаров в Китае

Во II квартале Tesla поставила 443 956 автомобилей, что на 4,7% меньше аналогичного показателя годом ранее, сообщали в пресс-службе компании в начале июля. Объем производства за II квартал 2024 г. достиг 410 831 машины, что на 14,3% меньше, чем за прошлый год.