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Акционеры Tesla одобрили выплату Илону Маску рекордного бонуса

Ведомости

Собрание акционеров Tesla одобрило решение о выплате главному исполнительному директору компании Илону Маску рекордного вознаграждения. Сумма выплаты составила более $45 млрд, пишет The New York Times (NYT). 

Bloomberg же утверждает, что акционеры ратифицировали опционы на $55,8 млрд. Это решение было поддержано около 72% голосов, сказано в заявлении комиссии по ценным бумагам и биржам США.

С учетом вознаграждения Маску принадлежит 20,5% акций Tesla, а без него – чуть менее 13%, отмечает NYT. Голосование по выплате носит рекомендательный характер и не дает гарантию, что Маск получит опционы. В январе 2024 г. суд штата Делавэр по иску акционера, владевшего девятью акциями Tesla, аннулировал премию Маска за 2018 г. Ожидается, что бизнесмен подаст апелляцию, пишет Bloomberg.

Акционеры также проголосовали за перенос регистрации Tesla в Техас. Этот шаг не повлияет на судебные разбирательства в Делавэре, уточняет NYT.

В 2018 г. совет директоров Tesla обратился к акционерам с просьбой утвердить премию за эффективность работы генерального директора по итогам года. Выплата была одобрена 73% акционеров компании. Bloomberg отмечает, что второе голосование может повысить шансы на одобрение апелляции в суде.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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