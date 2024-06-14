Акционеры Tesla одобрили выплату Илону Маску рекордного бонуса
Собрание акционеров Tesla одобрило решение о выплате главному исполнительному директору компании Илону Маску рекордного вознаграждения. Сумма выплаты составила более $45 млрд, пишет The New York Times (NYT).
Bloomberg же утверждает, что акционеры ратифицировали опционы на $55,8 млрд. Это решение было поддержано около 72% голосов, сказано в заявлении комиссии по ценным бумагам и биржам США.
С учетом вознаграждения Маску принадлежит 20,5% акций Tesla, а без него – чуть менее 13%, отмечает NYT. Голосование по выплате носит рекомендательный характер и не дает гарантию, что Маск получит опционы. В январе 2024 г. суд штата Делавэр по иску акционера, владевшего девятью акциями Tesla, аннулировал премию Маска за 2018 г. Ожидается, что бизнесмен подаст апелляцию, пишет Bloomberg.
Акционеры также проголосовали за перенос регистрации Tesla в Техас. Этот шаг не повлияет на судебные разбирательства в Делавэре, уточняет NYT.
В 2018 г. совет директоров Tesla обратился к акционерам с просьбой утвердить премию за эффективность работы генерального директора по итогам года. Выплата была одобрена 73% акционеров компании. Bloomberg отмечает, что второе голосование может повысить шансы на одобрение апелляции в суде.