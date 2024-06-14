Акционеры Tesla одобрили выплату Илону Маску рекордного бонуса

С учетом вознаграждения Маску принадлежит 20,5% акций Tesla, а без него – чуть менее 13%, отмечает NYT. Голосование по выплате носит рекомендательный характер и не дает гарантию, что Маск получит опционы. В январе 2024 г. суд штата Делавэр по иску акционера, владевшего девятью акциями Tesla, аннулировал премию Маска за 2018 г. Ожидается, что бизнесмен подаст апелляцию, пишет Bloomberg.