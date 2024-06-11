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Маск пообещал запретить технику Apple в своих компаниях при внедрении ChatGPT

Ведомости

Бизнесмен Илон Маск пригрозил запретить использование устройств Apple в своих компаниях, если корпорация интегрирует в новые версии своих операционных систем (ОС) чат-бот ChatGPT от OpenAI. 

«Если Apple интегрирует OpenAI на уровне операционной системы, то устройства Apple будут запрещены в моих компаниях. Это недопустимое нарушение безопасности», – написал он в X. 

Маск счел абсурдом, что Apple «недостаточно умна», чтобы создать собственный искусственный интеллект, но при этом может гарантировать, что OpenAI обеспечит безопасность и конфиденциальность пользователя. «Они продают вас по дешевке», – раскритиковал бизнесмен действия Apple. 

10 июня Apple представила на Всемирной конференции разработчиков (WWDC 2024) свою технологию ИИ под названием Apple Intelligence, которая будет интегрирована в набор приложений. Компания также анонсировала внедрение ChatGPT в Siri: ответ на запрос пользователя к Siri будет генерировать чат-бот от OpenAI. В Apple утверждают, что данные не будут храниться на серверах OpenAI. 

Среди компаний, которыми управляет Илон Маск, – SpaceX и Tesla. Также он владеет соцсетью X (ранее Twitter) и является соучредителем OpenAI. В 2018 г. бизнесмен вышел из совета директоров OpenAI. В апреле 2023 г. The Wall Street Journal со ссылкой на источник сообщила, что Маск создал организацию в области ИИ под названием X.AI. Тогда же Financial Times писала, что он хочет запустить стартап, который бы конкурировал с OpenAI. 

При этом Маск продолжил критиковать развитие ИИ. В ноябре 2023 г. он назвал технологию потенциальной угрозой существованию человечества.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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