Маск пообещал запретить технику Apple в своих компаниях при внедрении ChatGPT
Бизнесмен Илон Маск пригрозил запретить использование устройств Apple в своих компаниях, если корпорация интегрирует в новые версии своих операционных систем (ОС) чат-бот ChatGPT от OpenAI.
«Если Apple интегрирует OpenAI на уровне операционной системы, то устройства Apple будут запрещены в моих компаниях. Это недопустимое нарушение безопасности», – написал он в X.
Маск счел абсурдом, что Apple «недостаточно умна», чтобы создать собственный искусственный интеллект, но при этом может гарантировать, что OpenAI обеспечит безопасность и конфиденциальность пользователя. «Они продают вас по дешевке», – раскритиковал бизнесмен действия Apple.
10 июня Apple представила на Всемирной конференции разработчиков (WWDC 2024) свою технологию ИИ под названием Apple Intelligence, которая будет интегрирована в набор приложений. Компания также анонсировала внедрение ChatGPT в Siri: ответ на запрос пользователя к Siri будет генерировать чат-бот от OpenAI. В Apple утверждают, что данные не будут храниться на серверах OpenAI.
Среди компаний, которыми управляет Илон Маск, – SpaceX и Tesla. Также он владеет соцсетью X (ранее Twitter) и является соучредителем OpenAI. В 2018 г. бизнесмен вышел из совета директоров OpenAI. В апреле 2023 г. The Wall Street Journal со ссылкой на источник сообщила, что Маск создал организацию в области ИИ под названием X.AI. Тогда же Financial Times писала, что он хочет запустить стартап, который бы конкурировал с OpenAI.
При этом Маск продолжил критиковать развитие ИИ. В ноябре 2023 г. он назвал технологию потенциальной угрозой существованию человечества.