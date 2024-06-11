Маск пообещал запретить технику Apple в своих компаниях при внедрении ChatGPT

Среди компаний, которыми управляет Илон Маск, – SpaceX и Tesla. Также он владеет соцсетью X (ранее Twitter) и является соучредителем OpenAI. В 2018 г. бизнесмен вышел из совета директоров OpenAI. В апреле 2023 г. The Wall Street Journal со ссылкой на источник сообщила, что Маск создал организацию в области ИИ под названием X.AI. Тогда же Financial Times писала, что он хочет запустить стартап, который бы конкурировал с OpenAI.