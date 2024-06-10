Apple представила новую систему искусственного интеллекта Apple Intelligence
На Всемирной конференции разработчиков (WWDC 2024) Apple представила свою технологию искусственного интеллекта под названием Apple Intelligence, которая будет интегрирована в набор приложений. Об этом пишет Reuters.
Компания заявила, что эта технология позволит использовать новые инструменты, в том числе те, которые могут генерировать текст и изображения, а также извлекать и анализировать информацию в различных приложениях.
Apple также представила новейшую операционную систему для своей гарнитуры смешанной реальности Vision Pro и iPhone. В компании заявили, что iOS 18, программное обеспечение, которым оснащено ее флагманское устройство, делает домашний экран iPhone более настраиваемым и включает улучшенные версии собственных приложений. Vision Pro станет доступной еще в восьми странах, включая Китай и Японию. Новое программное обеспечение VisionOS 2 для гарнитуры будет использовать машинное обучение для создания фотографий естественной глубины и дополнит их новыми жестами.
Новое программное обеспечение также будет оснащено функцией блокировки приложений, которая поможет людям защитить конфиденциальную информацию. Пользователи смогут блокировать определенные приложения и обеспечить более жесткий контроль данных.
Apple также сообщила, что с конца этого года будет группировать сообщения в своем почтовом клиенте, распределяя их по категориям. Reuters отмечает, что высокоуровневая категоризация аналогична устаревшей функции в Gmail от конкурента – Google.
Конференция разработчиков продлится до 14 июня. Ожидается, что компания продемонстрирует обновленный голосовой ассистент Siri и возможное сотрудничество с владельцем ChatGPT OpenAI.