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Apple представила новую систему искусственного интеллекта Apple Intelligence

Ведомости

На Всемирной конференции разработчиков (WWDC 2024) Apple представила свою технологию искусственного интеллекта под названием Apple Intelligence, которая будет интегрирована в набор приложений. Об этом пишет Reuters.

Компания заявила, что эта технология позволит использовать новые инструменты, в том числе те, которые могут генерировать текст и изображения, а также извлекать и анализировать информацию в различных приложениях.

Apple также представила новейшую операционную систему для своей гарнитуры смешанной реальности Vision Pro и iPhone. В компании заявили, что iOS 18, программное обеспечение, которым оснащено ее флагманское устройство, делает домашний экран iPhone более настраиваемым и включает улучшенные версии собственных приложений. Vision Pro станет доступной еще в восьми странах, включая Китай и Японию. Новое программное обеспечение VisionOS 2 для гарнитуры будет использовать машинное обучение для создания фотографий естественной глубины и дополнит их новыми жестами.

Новое программное обеспечение также будет оснащено функцией блокировки приложений, которая поможет людям защитить конфиденциальную информацию. Пользователи смогут блокировать определенные приложения и обеспечить более жесткий контроль данных.

Apple также сообщила, что с конца этого года будет группировать сообщения в своем почтовом клиенте, распределяя их по категориям. Reuters  отмечает, что высокоуровневая категоризация аналогична устаревшей функции в Gmail от конкурента – Google.

Конференция разработчиков продлится до 14 июня. Ожидается, что компания продемонстрирует обновленный голосовой ассистент Siri и возможное сотрудничество с владельцем ChatGPT OpenAI.

6 июня Nvidia обогнала Apple и стала первой в истории компанией по производству компьютерных чипов, рыночная капитализация которой достигла $3 трлн. Теперь Nvidia уступает только корпорации Microsoft.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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