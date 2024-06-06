Рыночная капитализация Nvidia превысила $3 трлн
В этом году акции компании выросли примерно на 147%, в результате чего капитализация выросла на $1,8 трлн – спрос на ее чипы, используемые для решения задач искусственного интеллекта, стремительно растет. 5 июня акции компании выросли на 5,2% и закрылись на рекордной отметке в $1224,40, увеличив рыночную стоимость до более чем $3 трлн и обогнав Apple Inc.
Последний раз Nvidia стоила больше, чем Apple, в 2002 г., за пять лет до выхода первого iPhone. В то время обе компании стоили менее $10 млрд каждая.
Издание отмечает, что Nvidia не демонстрирует никаких признаков замедления темпов роста и не позволяет своим конкурентам догнать себя. Главный исполнительный директор компании Дженсен Хуанг заявил, что компания планирует ежегодно обновлять свои так называемые ускорители искусственного интеллекта. По данным индекса Bloomberg Billionaires Index, рост акций в среду увеличил его состояние более чем на $5 млрд до $107,4 млрд.
Возникновение генеративного искусственного интеллекта – это новая промышленная революция и Nvidia рассчитывает сыграть в ней важную роль, когда технология перейдет на персональные компьютеры, сказал Хуанг.
3 июня Nvidia представила процессор искусственного интеллекта (ИИ) Rubin на выставке компьютерных технологий Computex в Тайбэе (Тайвань). Nvidia может начать поставки ИИ-процессора Rubin уже в 2026 г. По словам Хуанга, производство будет запущено в конце 2025 г. Сейчас детали проекта, как уточнил Хуанг, держатся в секрете даже для большинства сотрудников.