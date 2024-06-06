Рыночная капитализация Nvidia превысила $3 трлн

В этом году акции компании выросли примерно на 147%, в результате чего капитализация выросла на $1,8 трлн – спрос на ее чипы, используемые для решения задач искусственного интеллекта, стремительно растет. 5 июня акции компании выросли на 5,2% и закрылись на рекордной отметке в $1224,40, увеличив рыночную стоимость до более чем $3 трлн и обогнав Apple Inc.