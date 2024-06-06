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Рыночная капитализация Nvidia превысила $3 трлн

Ведомости

Nvidia стала первой в истории компанией по производству компьютерных чипов, рыночная капитализация которой достигла $3 трлн. По этому показателю компания обогнала Apple и теперь уступает лишь корпорации Microsoft, сообщает Bloomberg.

В этом году акции компании выросли примерно на 147%, в результате чего капитализация выросла на $1,8 трлн – спрос на ее чипы, используемые для решения задач искусственного интеллекта, стремительно растет. 5 июня акции компании выросли на 5,2% и закрылись на рекордной отметке в $1224,40, увеличив рыночную стоимость до более чем $3 трлн и обогнав Apple Inc.

Последний раз Nvidia стоила больше, чем Apple, в 2002 г., за пять лет до выхода первого iPhone. В то время обе компании стоили менее $10 млрд каждая.

Издание отмечает, что Nvidia не демонстрирует никаких признаков замедления темпов роста и не позволяет своим конкурентам догнать себя. Главный исполнительный директор компании Дженсен Хуанг заявил, что компания планирует ежегодно обновлять свои так называемые ускорители искусственного интеллекта. По данным индекса Bloomberg Billionaires Index, рост акций в среду увеличил его состояние более чем на $5 млрд до $107,4 млрд.

Возникновение генеративного искусственного интеллекта – это новая промышленная революция и Nvidia рассчитывает сыграть в ней важную роль, когда технология перейдет на персональные компьютеры, сказал Хуанг.

3 июня Nvidia представила процессор искусственного интеллекта (ИИ) Rubin на выставке компьютерных технологий Computex в Тайбэе (Тайвань). Nvidia может начать поставки ИИ-процессора Rubin уже в 2026 г. По словам Хуанга, производство будет запущено в конце 2025 г. Сейчас детали проекта, как уточнил Хуанг, держатся в секрете даже для большинства сотрудников.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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