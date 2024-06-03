Nvidia и AMD представили новые ИИ-процессоры
Технологические компании Nvidia и AMD представили процессоры искусственного интеллекта (ИИ) Rubin и MI325X на выставке компьютерных технологий Computex в Тайбэе (Тайвань), пишет ТАСС.
Nvidia может начать поставки ИИ-процессора Rubin уже в 2026 г. По словам генерального директора компании Дженсена Хуанга, производство будет запущено в конце 2025 г. Сейчас детали проекта, как уточнил Хуанг, держатся в секрете даже для большинства сотрудников.
Гендиректор AMD Лиза Су рассказала, что ИИ-чип MI325X будет иметь пропускную способность 6 ТБ/сек, а также возможность обрабатывать до 1 трлн параметров в ИИ-системах. По ее словам, этот процессор превзойдет передовой процессор Nvidia H200.
3 июня AMD также представила следующее поколение процессоров Ryzen для ноутбуков – серию Ryzen AI 300. Помимо этого, Су анонсировала на Computex процессоры для персональных компьютеров Ryzen 9000, в основу которых легла архитектура Zen 5. Продажи Ryzen 9000 могут начаться уже в июле.
В I квартале 2025 финансового года чистая прибыль Nvidia выросла в семь раз на фоне бума в технологиях генеративного ИИ и составила $14,88 млрд, сообщили в компании 23 мая. Годом ранее чистая прибыль компании в первые три месяца финансового года составляла $2,04 млрд.
Газета The Wall Street Journal со ссылкой на финансового директора Колетта Кресса писала, что на крупные компании, занимающиеся облачными вычислениями, такие как Alphabet's Google, Microsoft и Amazon.com, приходится около 45% доходов Nvidia.