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Nvidia и AMD представили новые ИИ-процессоры

Ведомости

Технологические компании Nvidia и AMD представили процессоры искусственного интеллекта (ИИ) Rubin и MI325X на выставке компьютерных технологий Computex в Тайбэе (Тайвань), пишет ТАСС. 

Nvidia может начать поставки ИИ-процессора Rubin уже в 2026 г. По словам генерального директора компании Дженсена Хуанга, производство будет запущено в конце 2025 г. Сейчас детали проекта, как уточнил Хуанг, держатся в секрете даже для большинства сотрудников.

Гендиректор AMD Лиза Су рассказала, что ИИ-чип MI325X будет иметь пропускную способность 6 ТБ/сек, а также возможность обрабатывать до 1 трлн параметров в ИИ-системах. По ее словам, этот процессор превзойдет передовой процессор Nvidia H200.

3 июня AMD также представила следующее поколение процессоров Ryzen для ноутбуков – серию Ryzen AI 300. Помимо этого, Су анонсировала на Computex процессоры для персональных компьютеров Ryzen 9000, в основу которых легла архитектура Zen 5. Продажи Ryzen 9000 могут начаться уже в июле.

В I квартале 2025 финансового года чистая прибыль Nvidia выросла в семь раз на фоне бума в технологиях генеративного ИИ и составила $14,88 млрд, сообщили в компании 23 мая. Годом ранее чистая прибыль компании в первые три месяца финансового года составляла $2,04 млрд.

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на финансового директора Колетта Кресса писала, что на крупные компании, занимающиеся облачными вычислениями, такие как Alphabet's Google, Microsoft и Amazon.com, приходится около 45% доходов Nvidia.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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