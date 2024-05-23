Чистая прибыль Nvidia в I квартале 2025 финансового года выросла в семь раз

Издание The Wall Street Journal со ссылкой на финансового директора Колетта Кресса писало, что на крупные компании, занимающиеся облачными вычислениями, такие как Alphabet's Google, Microsoft и Amazon.com, приходится около 45% доходов Nvidia. На дата-центры – более $10 млрд. Газета также сообщила, что Nvidia планирует выпустить новое поколение чипов для ИИ в конце этого года. Эти чипы, получившие кодовое название Blackwell, будут стоить более $30 000 за штуку.