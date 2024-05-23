Чистая прибыль Nvidia в I квартале 2025 финансового года выросла в семь раз
Чистая прибыль Nvidia выросла в семь раз в I квартале 2025 финансового года на фоне бума в технологиях генеративного искусственного интеллекта (ИИ) и составила $14,88 млрд, сообщила компания.
Годом ранее чистая прибыль компании в первые три месяца финансового года составляла $2,04 млрд.
«ИИ принесет значительный рост производительности практически в каждую отрасль и поможет компаниям стать более экономичными и энергоэффективными», – прокомментировал результаты компании генеральный директор компании Дженсен Хуанг.
В сообщении компании отмечается, что рост центра обработки данных Nvidia был вызван бурным ростом спроса на генеративное обучение ИИ и логические выводы на платформе Hopper.
По данным технологического гиганта, генеративный ИИ в недавнее время вышел за рамки облачных услуг и распространился на потребительские интернет-компании, а также на корпоративных, государственных заказчиков в автомобилестроении, здравоохранении и др.
Издание The Wall Street Journal со ссылкой на финансового директора Колетта Кресса писало, что на крупные компании, занимающиеся облачными вычислениями, такие как Alphabet's Google, Microsoft и Amazon.com, приходится около 45% доходов Nvidia. На дата-центры – более $10 млрд. Газета также сообщила, что Nvidia планирует выпустить новое поколение чипов для ИИ в конце этого года. Эти чипы, получившие кодовое название Blackwell, будут стоить более $30 000 за штуку.
В феврале 2024 г. Nvidia представила данные за IV финансовый квартал, в котором чистая прибыль компании выросла почти в девять раз, составив $12,285 млрд против $1,414 млрд годом ранее. Компания также сообщила, что на фоне высоких финансовых результатов в марте выплатит квартальные дивиденды в размере $0,04 на акцию.