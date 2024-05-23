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Чистая прибыль Nvidia в I квартале 2025 финансового года выросла в семь раз

Ведомости

Чистая прибыль Nvidia выросла в семь раз в I квартале 2025 финансового года на фоне бума в технологиях генеративного искусственного интеллекта (ИИ) и составила $14,88 млрд, сообщила компания.

Годом ранее чистая прибыль компании в первые три месяца финансового года составляла $2,04 млрд.

«ИИ принесет значительный рост производительности практически в каждую отрасль и поможет компаниям стать более экономичными и энергоэффективными», – прокомментировал результаты компании генеральный директор компании Дженсен Хуанг.

В сообщении компании отмечается, что рост центра обработки данных Nvidia был вызван бурным ростом спроса на генеративное обучение ИИ и логические выводы на платформе Hopper.

По данным технологического гиганта, генеративный ИИ в недавнее время вышел за рамки облачных услуг и распространился на потребительские интернет-компании, а также на корпоративных, государственных заказчиков в автомобилестроении, здравоохранении и др.

Издание The Wall Street Journal со ссылкой на финансового директора Колетта Кресса писало, что на крупные компании, занимающиеся облачными вычислениями, такие как Alphabet's Google, Microsoft и Amazon.com, приходится около 45% доходов Nvidia. На дата-центры – более $10 млрд. Газета также сообщила, что Nvidia планирует выпустить новое поколение чипов для ИИ в конце этого года. Эти чипы, получившие кодовое название Blackwell, будут стоить более $30 000 за штуку.

В феврале 2024 г. Nvidia представила данные за IV финансовый квартал, в котором чистая прибыль компании выросла почти в девять раз, составив $12,285 млрд против $1,414 млрд годом ранее. Компания также сообщила, что на фоне высоких финансовых результатов в марте выплатит квартальные дивиденды в размере $0,04 на акцию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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