Илон Маск взялся за искусственный интеллект

Илон Маск основал новую компанию в сфере искусственного интеллекта (ИИ), которая получила название X.AI. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на свидетельство о регистрации. Источники газеты считают, что новый стартап Маска займется разработкой больших языковых моделей и будет конкурировать с продуктами OpenAI, разработчика чат-бота ChatGPT и нейросети для генерации изображений DALL-E. X.AI была зарегистрирована в Неваде в начале марта, ее руководителем стал сам Маск, а в качестве его заместителя указан Джаред Бирчалл, бывший банкир Morgan Stanley, который с 2016 г. возглавляет семейный офис предпринимателя и управляет его делами и состоянием. В начале марта стало известно, что принадлежащая Маску компания Twitter сменила юридическое название на X Corp. и также перешла в юрисдикцию Невады. Как пишет WSJ, законы штата Невада по сравнению с Делавэром, где Twitter была зарегистрирована ранее, предоставляют больше свободы действий и дают лучшую защиту собственникам бизнеса.