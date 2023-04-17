Илон Маск взялся за искусственный интеллект

Илон Маск взялся за искусственный интеллектОн основал и возглавил компанию, которая займется разработкой больших языковых моделей
Илон Маск основал новую компанию в сфере искусственного интеллекта (ИИ), которая получила название X.AI. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на свидетельство о регистрации. Источники газеты считают, что новый стартап Маска займется разработкой больших языковых моделей и будет конкурировать с продуктами OpenAI, разработчика чат-бота ChatGPT и нейросети для генерации изображений DALL-E. X.AI была зарегистрирована в Неваде в начале марта, ее руководителем стал сам Маск, а в качестве его заместителя указан Джаред Бирчалл, бывший банкир Morgan Stanley, который с 2016 г. возглавляет семейный офис предпринимателя и управляет его делами и состоянием. В начале марта стало известно, что принадлежащая Маску компания Twitter сменила юридическое название на X Corp. и также перешла в юрисдикцию Невады. Как пишет WSJ, законы штата Невада по сравнению с Делавэром, где Twitter была зарегистрирована ранее, предоставляют больше свободы действий и дают лучшую защиту собственникам бизнеса.
Последние несколько месяцев Маск провел, нанимая специалистов в области ИИ с целью создать конкурента OpenAI, сообщает издание. В частности, глава Twitter недавно нанял Игоря Бабушкина, сотрудника принадлежащей Alphabet лаборатории DeepMind, и «еще около полудюжины инженеров». Он также пытался переманить несколько сотрудников самой OpenAI, говорит источник газеты, знакомый с ситуацией. Кроме того, миллиардер ведет переговоры с текущими инвесторами SpaceX и Tesla о вложении средств в новый стартап, пишет FT. Источники издания добавляют, что для создания большой языковой модели уже были закуплены тысячи графических процессоров (GPU) Nvidia.
Маск был одним из основателей OpenAI, но вышел из проекта в 2018 г. на фоне конфликта с нынешним руководителем компании Сэмом Альтманом. В 2022 г. Маск неоднократно выступал с критикой созданного компанией чат-бота ChatGPT, поскольку считает используемую компанией модель ИИ «политически ангажированной». Более того, в конце марта предприниматель вместе с сооснователем Pinterest Эваном Шарпом и соучредителем Apple Стивом Возняком подписал петицию, которая призывает на полгода приостановить разработку новых моделей генеративного ИИ. В заявлении говорилось, что за это время отрасль сможет разработать некие стандарты безопасного использования технологии и тем самым предотвратить потенциальный вред.
Сейчас ИИ становится критически необходим любой компании, не только из IT-сферы, сказала руководитель отдела по работе с партнерами и клиентами Just AI Светлана Захарова. «Бывший президент Google China Ли Кайфу говорит о том, что скоро изменится практически весь софт, который мы знаем, и это уже видно по презентациям Microsoft, которые интегрируют AI 2.0 в свои офисные приложения», – добавила эксперт. По ее словам, Маск не может оставаться в стороне от этого тренда и его беспокоят именно этические последствия появления новых технологий, а не коммерческая составляющая.
Манифест с предложением приостановить исследования в области ИИ был скорее попыткой привлечь к данной теме как можно больше внимания, в том числе и со стороны государств, для рассмотрения вопроса о регуляторике, считает сооснователь компании Parodist AI Владимир Свешников. Поэтому создание компании в этой области, по его словам, не выглядит как кардинальное изменение риторики. Возможно, что этот призыв скрывал за собой стремление Маска «нагнать уходящий поезд OpenAI» за счет создания искусственных преград для успешного конкурента, считает аналитик агентства MForum Алексей Бойко.
Свешников, напротив, не считает, что манифест мог ограничить кого-либо на рынке. По его словам, если бы цель была такой, то были бы приняты более серьезные меры – например, направлен запрос в конгресс, иски в суд и т. д. Но даже эти шаги все равно не повлияли бы на разработку ИИ в других странах, например в Китае, добавил он.
В целом инвестиции в генеративный ИИ выглядят вполне логичными, так как помимо очевидных преимуществ для существующих компаний Маска стоит учитывать тот факт, что Twitter является постоянно обновляемым источником большого количества текстов и диалогов, необходимых для обучения языковых моделей, объяснил Свешников. OpenAI также использовала данные Twitter для обучения GPT, но Маск поставил этот процесс на паузу, напомнил он.
Создание компании с продуктом, подобным GPT-4, может иметь синергетический эффект для других бизнесов Маска, соглашаются опрошенные «Ведомостями» эксперты. Решение в теории может помочь в борьбе с ботами в Twitter – проблеме, которую Маск регулярно обсуждает и считает важной, предположил Свешников.
ИИ может использоваться и во внутренних процессах Twitter как компании и стать частью более удобных интерфейсов работы с продуктом, соглашается Захарова. Можно, например, с помощью языковой модели улучшить взаимодействие с пользователями, заказчиками рекламы, а также сделать «умный поиск» по соцсети, добавил Бойко. В случае с Tesla модель потенциально может быть применена в составляющих системы автопилота, предположил Свешников.