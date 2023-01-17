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Чат-бот на миллиарды

ChatGPT может разрушить бизнес Google, повлиять на образование и принести создателям огромную прибыль
Антон Осипов
Изображение создано с помощью DALL·E 2, модели генерации изображений OpenAI, по запросу «Российский бизнесмен читает российскую газету «Ведомости» / DALL·E 2 / OpenAI

«Ведомости» – это одна из самых популярных газет России, появившаяся в 1931 г. <...> распространяется в основном на территории бывших союзных республик». Так начинается статья о нашем издании, которую написал на русском языке искусственный интеллект бота chatGPT. Он умеет отвечать на вопросы, писать прозу и стихи и даже программировать. Тексты, которые выдает chatGPT, легко спутать с написанными человеком. Более того, он умеет подделываться под стиль известных писателей. А если задать вопрос, chatGPT отвечает не скопированной из «Википедии» фразой, а анализирует множество источников и формулирует ответ собственными словами. Вот только «Ведомости» основаны совсем не в 1931 г. и распространяются в основном в России. Тут chatGPT сильно ошибся. Когда его попросили написать статью о «Ведомостях» по-английски, чат-бот верно указал дату основания газеты – 1999 г. Но допустил в тексте другие фактические неточности.

Кто создал chatGPT

«На первый взгляд эта технология может показаться безобидным, забавным инструментом для создания развлекательных бесед, – признается сам chatGPT на вопрос о кроющихся в нем рисках. – Однако с этой технологией связаны некоторые серьезные опасности, о которых следует знать каждому». Неверные данные – это только одна из проблем. ChatGPT вышел 30 ноября 2022 г. Меньше чем через неделю форум программистов Stack Overflow запретил ссылаться на его ответы – слишком много в них было ошибок. Затем его запретил в школьных WiFi-сетях департамент образования Нью-Йорка. «Этот инструмент может давать быстрые и простые ответы на вопросы, – объяснили чиновники онлайн-изданию Motherboard. – Но он не развивает навыки критического мышления и решения проблем, необходимые для успеха в учебе и на протяжении всей жизни».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных