Чат-бот на миллиарды

«Ведомости» – это одна из самых популярных газет России, появившаяся в 1931 г. <...> распространяется в основном на территории бывших союзных республик». Так начинается статья о нашем издании, которую написал на русском языке искусственный интеллект бота chatGPT. Он умеет отвечать на вопросы, писать прозу и стихи и даже программировать. Тексты, которые выдает chatGPT, легко спутать с написанными человеком. Более того, он умеет подделываться под стиль известных писателей. А если задать вопрос, chatGPT отвечает не скопированной из «Википедии» фразой, а анализирует множество источников и формулирует ответ собственными словами. Вот только «Ведомости» основаны совсем не в 1931 г. и распространяются в основном в России. Тут chatGPT сильно ошибся. Когда его попросили написать статью о «Ведомостях» по-английски, чат-бот верно указал дату основания газеты – 1999 г. Но допустил в тексте другие фактические неточности.