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Tesla снизила поставки почти на 5% во II квартале этого года

Ведомости

Производитель электромобилей Tesla снизила поставки почти на 5% во II квартале этого года, следует из пресс-релиза компании.

Во II квартале Tesla поставила 443 956 автомобилей, что на 4,7% меньше аналогичного показателя годом ранее. Тогда он был на уровне 466 140 единиц. Объем производства за II квартал 2024 г. достиг 410 831 машины. Это на 14,3% меньше, чем за прошлый год, – тогда компания произвела 479 700 авто.

Поставки Tesla Model 3 и Model Y в совокупности составили 422 405 единиц за II квартал этого года. В прошлом году за аналогичный период компания поставила 446 915 единиц. Что касается производства, компания выпустила 386 576 единиц за II квартал 2024 г. против 460 211 авто в прошлом году. Полную финансовую отчетность Tesla планирует опубликовать 23 июля.

2 июля агентство Reuters писало, что Tesla в скором времени сообщит о падении продаж электромобилей за II квартал 2024 г. на 6% на фоне отсутствия новых моделей. Первенство в отрасли электромобилей может занять китайский бренд BYD, если фактические результаты окажутся хуже, чем предполагалось. Вместе с этим агентство отметило, что у BYD наблюдается рост продаж во II квартале, он составил 21%.

В июне стало известно, что самой продаваемой машиной за 2023 г. стала Tesla Model Y. Ее продажи по всему миру составили 1,22 млн единиц, что на 64% больше, чем в 2022 г. При этом Китай впервые обогнал США по объему продаж авто за прошлый год. Китайские бренды продали 13,43 млн новых автомобилей, в то время как США – 11,93 млн единиц.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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