Tesla снизила поставки почти на 5% во II квартале этого года
Производитель электромобилей Tesla снизила поставки почти на 5% во II квартале этого года, следует из пресс-релиза компании.
Во II квартале Tesla поставила 443 956 автомобилей, что на 4,7% меньше аналогичного показателя годом ранее. Тогда он был на уровне 466 140 единиц. Объем производства за II квартал 2024 г. достиг 410 831 машины. Это на 14,3% меньше, чем за прошлый год, – тогда компания произвела 479 700 авто.
Поставки Tesla Model 3 и Model Y в совокупности составили 422 405 единиц за II квартал этого года. В прошлом году за аналогичный период компания поставила 446 915 единиц. Что касается производства, компания выпустила 386 576 единиц за II квартал 2024 г. против 460 211 авто в прошлом году. Полную финансовую отчетность Tesla планирует опубликовать 23 июля.
2 июля агентство Reuters писало, что Tesla в скором времени сообщит о падении продаж электромобилей за II квартал 2024 г. на 6% на фоне отсутствия новых моделей. Первенство в отрасли электромобилей может занять китайский бренд BYD, если фактические результаты окажутся хуже, чем предполагалось. Вместе с этим агентство отметило, что у BYD наблюдается рост продаж во II квартале, он составил 21%.
В июне стало известно, что самой продаваемой машиной за 2023 г. стала Tesla Model Y. Ее продажи по всему миру составили 1,22 млн единиц, что на 64% больше, чем в 2022 г. При этом Китай впервые обогнал США по объему продаж авто за прошлый год. Китайские бренды продали 13,43 млн новых автомобилей, в то время как США – 11,93 млн единиц.