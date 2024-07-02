Tesla снизила поставки почти на 5% во II квартале этого года

В июне стало известно, что самой продаваемой машиной за 2023 г. стала Tesla Model Y. Ее продажи по всему миру составили 1,22 млн единиц, что на 64% больше, чем в 2022 г. При этом Китай впервые обогнал США по объему продаж авто за прошлый год. Китайские бренды продали 13,43 млн новых автомобилей, в то время как США – 11,93 млн единиц.