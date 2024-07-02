Китайская BYD увеличила продажи электромобилей на 21% во II квартале

Ожидается, что Tesla в ближайшее время сообщит о падении продаж электромобилей за II квартал 2024 г. на 6% на фоне отсутствия новых моделей, пишет агентство. Американская компания может снова уступить первенство в отрасли электромобилей китайской BYD, если фактические результаты окажутся хуже, чем предполагалось, при этом Barclays прогнозирует падение поставок во II квартале на 11% – самое большое за всю историю Tesla.