Китайская BYD увеличила продажи электромобилей на 21% во II квартале
Китайский производитель электромобилей BYD сообщил о росте продаж во II квартале на 21%, передает Reuters.
Тем самым компания сократила отставание от мирового лидера по производству электромобилей – американской Tesla. Как посчитали в Reuters, основываясь на ежемесячных отчетах о продажах, китайская BYD реализовала чуть более 426 000 электромобилей с апреля по июнь 2024 г. Это примерно на 12 000 автомобилей меньше, чем поставки автомобилей Tesla, запланированные на II квартал.
Ожидается, что Tesla в ближайшее время сообщит о падении продаж электромобилей за II квартал 2024 г. на 6% на фоне отсутствия новых моделей, пишет агентство. Американская компания может снова уступить первенство в отрасли электромобилей китайской BYD, если фактические результаты окажутся хуже, чем предполагалось, при этом Barclays прогнозирует падение поставок во II квартале на 11% – самое большое за всю историю Tesla.