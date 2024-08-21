Tesla отзывает более 9000 электрокаров Model X из-за обшивки крыши
Компания Tesla отзывает 9136 электромобилей Model X из-за проблем с обшивкой крыши, пишет Reuters со ссылкой на отчет Национального управления безопасностью движения на трассах (NHTSA) США.
Отмечается, что это «редкий случай физического отзыва», поскольку обычно Tesla устраняет неполадки в своих автомобилях с помощью беспроводных обновлений программного обеспечения (ПО).
В апреле Tesla отозвала 3878 электропикапов Cybertruck из-за «залипания» педали газа, следовало из отчета NHTSA. Отзыв затронул все Cybertruck 2024 модельного года, выпущенные с 13 ноября 2023 г. по 4 апреля 2024 г. Неисправность обнаружили в 100% из общего числа 3878 автомобилей. Как отмечало издание The Verge, это практически все Cybertruck, доставленные клиентам с момента старта продаж в прошлом году.
26 января Reuters писал об отзыве около 200 000 электрокаров в США из-за проблем с работой камеры заднего вида. Проблемы связаны с марками Model Y, Model S и Model X 2023 модельного года. По оценкам NHTSA, неисправность камеры заднего вида, вызванная нестабильностью программного обеспечения, может ухудшить видимость для водителя и увеличить риск аварии.
2 июля компания опубликовала отчетность, согласно которой Tesla снизила поставки почти на 5% за II квартал 2024 г. Всего во II квартале Tesla поставила 443 956 автомобилей после 466 140 единиц за аналогичный показатель годом ранее.