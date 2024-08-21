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Tesla отзывает более 9000 электрокаров Model X из-за обшивки крыши

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Компания Tesla отзывает 9136 электромобилей Model X из-за проблем с обшивкой крыши, пишет Reuters со ссылкой на отчет Национального управления безопасностью движения на трассах (NHTSA) США.

Отмечается, что это «редкий случай физического отзыва», поскольку обычно Tesla устраняет неполадки в своих автомобилях с помощью беспроводных обновлений программного обеспечения (ПО).

В апреле Tesla отозвала 3878 электропикапов Cybertruck из-за «залипания» педали газа, следовало из отчета NHTSA. Отзыв затронул все Cybertruck 2024 модельного года, выпущенные с 13 ноября 2023 г. по 4 апреля 2024 г. Неисправность обнаружили в 100% из общего числа 3878 автомобилей. Как отмечало издание The Verge, это практически все Cybertruck, доставленные клиентам с момента старта продаж в прошлом году.

26 января Reuters писал об отзыве около 200 000 электрокаров в США из-за проблем с работой камеры заднего вида. Проблемы связаны с марками Model Y, Model S и Model X 2023 модельного года. По оценкам NHTSA, неисправность камеры заднего вида, вызванная нестабильностью программного обеспечения, может ухудшить видимость для водителя и увеличить риск аварии.

2 июля компания опубликовала отчетность, согласно которой Tesla снизила поставки почти на 5% за II квартал 2024 г. Всего во II квартале Tesla поставила 443 956 автомобилей после 466 140 единиц за аналогичный показатель годом ранее.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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