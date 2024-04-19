Tesla отзовет практически все Cybertruck из-за «залипания» педали газа
Американская компания Tesla отзывает 3878 электропикапов Cybertruck из-за «залипания» педали газа, следует из отчета Национального управления безопасностью движения на трассах (NHTSA) США.
Согласно отчету, к дефекту может привести сильное нажатие на педаль акселератора. При этом NHTSA указывает, что тормоза пикапа по-прежнему будут работать, если педаль застрянет.
Отзыв затрагивает все автомобили Cybertruck 2024 модельного года, выпущенные с 13 ноября 2023 г. по 4 апреля 2024 г. Неисправность в 100% из общего числа 3878 автомобилей. Как отмечает издание The Verge, это практически все Cybertruck, доставленные клиентам с момента старта продаж в прошлом году.
26 января Reuters писал об отзыве около 200 000 автомобилей в США из-за проблем с работой камеры заднего вида. Проблемы связаны с марками Model Y, Model S и Model X 2023 модельного года. По оценкам NHTSA, неисправность камеры заднего вида, вызванная нестабильностью программного обеспечения, может ухудшить видимость для водителя и увеличить риск аварии.
В конце прошлого года Tesla объявила об отзыве сразу 2 млн своих электромобилей в США из-за опасений по поводу безопасности функции автопилота. В то же время компания обвиняла некоторые СМИ в неправильном истолковании «природы систем безопасности» Tesla.