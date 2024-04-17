Tesla просит акционеров еще раз проголосовать за перечисление Маску $56 млрд
Tesla попросила акционеров еще раз проголосовать за тот же компенсационный пакет для главного исполнительного директора компании Илона Маска объемом $56 млрд, который был отменен судом штата Делавэр в начале года. Соответствующая просьба опубликована на сайте компании.
«Решение суда, если оно будет выполнено, означает, что Илон не получит никакого вознаграждения за более чем пятилетнюю работу в компании Tesla, фактически превращая его в неоплачиваемого сотрудника, несмотря на его многочисленные достижения», – указано в сообщении компании.
В 2018 г. совет директоров Tesla обратился к акционерам с просьбой утвердить премию за эффективность работы генерального директора по итогам года. Премия была одобрена 73% акционеров компании. Затем 30 января 2024 г. суд штата Делавэр по иску акционера, владевшего девятью акциями Tesla, постановил отменить премию Маска за 2018 г.
По данным Bloomberg, обратившийся в суд с иском акционер Tesla раскритиковал механизм премирования главы компании, назвав его «непрозрачным». Агентство также сообщило, что главный судья Кэтлин Сент-Джей Маккормик, принимавшая решение по иску в отношении Tesla, назвала членов совета директоров компании «безвольными слугами властного хозяина» и заявила, что они не заботились об интересах инвесторов.
15 апреля Tesla разослала сотрудникам компании письмо Илона Маска, в котором он объявил о сокращении более 10% сотрудников по всему миру.