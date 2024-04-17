Tesla просит акционеров еще раз проголосовать за перечисление Маску $56 млрд

«Решение суда, если оно будет выполнено, означает, что Илон не получит никакого вознаграждения за более чем пятилетнюю работу в компании Tesla, фактически превращая его в неоплачиваемого сотрудника, несмотря на его многочисленные достижения», – указано в сообщении компании.