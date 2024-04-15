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Tesla уволит более 10% сотрудников на фоне падения поставок в I квартале

Ведомости

Tesla уволит более 10% сотрудников по всему миру, сообщило издание Electrek со ссылкой на письмо компании.

«В рамках этой работы мы провели тщательный анализ организации и приняли непростое решение сократить численность персонала более чем на 10% по всему миру. Нет ничего более ненавистного для меня, но это необходимо сделать», – указано в письме главы Tesla Илона Маска, разосланном сотрудникам компании.

Маск в письме отмечает, что в результате быстрого роста Tesla в компании «произошло дублирование ролей и должностных функций в некоторых областях», и сокращение позволит компании быть готовой к «следующему циклу фазы роста».

По данным Electrek, сокращение затронет около 14 000 сотрудников, так как общее число работников Tesla составляет 140 000 человек.

2 апреля Tesla опубликовала квартальную отчетность по продажам. Так, за I квартал 2024 г. компания поставила 386 810 электромобилей, что на 8,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. 3 апреля акции компании на фоне отчета дешевели и торговались на американской бирже Nasdaq по $167,5 за акцию, что близко к уровню поддержки в $150.

Увольнения в Tesla происходят в то время, когда многие другие компании в технологической отрасли увольняют персонал. 10 января сообщалось, что видеостриминговый сервис Twitch (дочка Amazon), планирует уволить порядка 500 сотрудников, или 35% от штата. В феврале производитель электрокаров – Rivian Automotive – заявил о сокращении 10% сотрудников.

В марте американский телеканал CNBC сообщал, что ажиотаж по поводу электромобилей (EV) в мире постепенно падает, в связи с чем крупнейшие автопроизводители (Ford Motor, General Motors, Mercedes-Benz, Volkswagen, Jaguar Land Rover и Aston Martin) сокращают или откладывают свои планы по их выпуску. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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