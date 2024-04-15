Tesla уволит более 10% сотрудников на фоне падения поставок в I квартале
Tesla уволит более 10% сотрудников по всему миру, сообщило издание Electrek со ссылкой на письмо компании.
«В рамках этой работы мы провели тщательный анализ организации и приняли непростое решение сократить численность персонала более чем на 10% по всему миру. Нет ничего более ненавистного для меня, но это необходимо сделать», – указано в письме главы Tesla Илона Маска, разосланном сотрудникам компании.
Маск в письме отмечает, что в результате быстрого роста Tesla в компании «произошло дублирование ролей и должностных функций в некоторых областях», и сокращение позволит компании быть готовой к «следующему циклу фазы роста».
По данным Electrek, сокращение затронет около 14 000 сотрудников, так как общее число работников Tesla составляет 140 000 человек.
2 апреля Tesla опубликовала квартальную отчетность по продажам. Так, за I квартал 2024 г. компания поставила 386 810 электромобилей, что на 8,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. 3 апреля акции компании на фоне отчета дешевели и торговались на американской бирже Nasdaq по $167,5 за акцию, что близко к уровню поддержки в $150.
Увольнения в Tesla происходят в то время, когда многие другие компании в технологической отрасли увольняют персонал. 10 января сообщалось, что видеостриминговый сервис Twitch (дочка Amazon), планирует уволить порядка 500 сотрудников, или 35% от штата. В феврале производитель электрокаров – Rivian Automotive – заявил о сокращении 10% сотрудников.
В марте американский телеканал CNBC сообщал, что ажиотаж по поводу электромобилей (EV) в мире постепенно падает, в связи с чем крупнейшие автопроизводители (Ford Motor, General Motors, Mercedes-Benz, Volkswagen, Jaguar Land Rover и Aston Martin) сокращают или откладывают свои планы по их выпуску.