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Bloomberg: акции Tesla дешевеют и приближаются к $150 за бумагу

Ведомости

Акции Tesla на фоне отчета о продажах компании и агрессивной распродажи бумаг трейдерами в течение нескольких месяцев приближаются к уровню поддержки в $150, пишет издание Bloomberg.

Вечером в 18:04 по мск бумаги Tesla торгуются на американской бирже Nasdaq по $167,5 за акцию. В марте 2021 г. стоимость акций компании составляла $404, что было максимальным значением за пять лет.

В 2024 г. цена акций производителя электромобилей упала более чем на 33%, что сделало их худшими в индексе Nasdaq 100 и вторыми по снижению в индексе S&P 500, пишет издание. Согласно Bloomberg, недавнее падение Tesla в основном отражает опасения по поводу снижения спроса на электромобили.

Накануне Tesla опубликовала квартальную отчетность по продажам. Так, за первый квартал 2024 г. компания поставила 386 810 электромобилей, что на 8,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

14 марта американский телеканал CNBC сообщил, что ажиотаж по поводу электромобилей (EV) в мире постепенно падает, на фоне чего происходит широкий возврат к более смешанному предложению автомобилей.

Кроме того, американские производители электрокаров сталкиваются с трудностями на фоне конкуренции с китайскими компаниями. В декабре 2023 г. китайская BYD, один из крупнейших производителей транспортных средств на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ), рассказала, что построит завод по производству легковых автомобилей на новой энергии в Венгрии для локализации производства в Европе. В феврале издание Nikkei сообщило, что Китай учредил консорциум, объединяющий правительство, научные круги и китайскую промышленность для совместной разработки электромобилей и налаживания цепочек их поставки.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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