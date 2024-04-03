Bloomberg: акции Tesla дешевеют и приближаются к $150 за бумагу
Акции Tesla на фоне отчета о продажах компании и агрессивной распродажи бумаг трейдерами в течение нескольких месяцев приближаются к уровню поддержки в $150, пишет издание Bloomberg.
Вечером в 18:04 по мск бумаги Tesla торгуются на американской бирже Nasdaq по $167,5 за акцию. В марте 2021 г. стоимость акций компании составляла $404, что было максимальным значением за пять лет.
В 2024 г. цена акций производителя электромобилей упала более чем на 33%, что сделало их худшими в индексе Nasdaq 100 и вторыми по снижению в индексе S&P 500, пишет издание. Согласно Bloomberg, недавнее падение Tesla в основном отражает опасения по поводу снижения спроса на электромобили.
Накануне Tesla опубликовала квартальную отчетность по продажам. Так, за первый квартал 2024 г. компания поставила 386 810 электромобилей, что на 8,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
14 марта американский телеканал CNBC сообщил, что ажиотаж по поводу электромобилей (EV) в мире постепенно падает, на фоне чего происходит широкий возврат к более смешанному предложению автомобилей.
Кроме того, американские производители электрокаров сталкиваются с трудностями на фоне конкуренции с китайскими компаниями. В декабре 2023 г. китайская BYD, один из крупнейших производителей транспортных средств на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ), рассказала, что построит завод по производству легковых автомобилей на новой энергии в Венгрии для локализации производства в Европе. В феврале издание Nikkei сообщило, что Китай учредил консорциум, объединяющий правительство, научные круги и китайскую промышленность для совместной разработки электромобилей и налаживания цепочек их поставки.