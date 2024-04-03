Bloomberg: акции Tesla дешевеют и приближаются к $150 за бумагу

Кроме того, американские производители электрокаров сталкиваются с трудностями на фоне конкуренции с китайскими компаниями. В декабре 2023 г. китайская BYD, один из крупнейших производителей транспортных средств на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ), рассказала, что построит завод по производству легковых автомобилей на новой энергии в Венгрии для локализации производства в Европе. В феврале издание Nikkei сообщило, что Китай учредил консорциум, объединяющий правительство, научные круги и китайскую промышленность для совместной разработки электромобилей и налаживания цепочек их поставки.