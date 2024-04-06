Tesla представит свое роботакси 8 августа

В начале ноября 2023 г. Reuters со ссылкой на источник писало, что Tesla планирует запустить в Германии производство более доступных электромобилей. Стоимость одного электромобиля может составить около 25 000 евро (около 2,4 млн руб.). Позже СМИ сообщили, что Tesla планирует начать производство нового электромобиля под названием Redwood в июне 2025 г. Машина может представлять собой компактный кроссовер.