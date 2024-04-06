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Tesla представит свое роботакси 8 августа

Ведомости

Американская Tesla представит свое роботакси 8 августа, сообщил основатель компании Илон Маск.

«Роботакси от Tesla будет представлено 8 августа», – написал он в X.

Reuters 5 апреля сообщило, что Маск отказался от планов компании по созданию недорогого электромобиля в пользу роботакси. Источники агентства указывали, что это произошло в связи с жесткой конкуренцией китайских электромобилей. Маск обвинил агентство во лжи.

В начале ноября 2023 г. Reuters со ссылкой на источник писало, что Tesla планирует запустить в Германии производство более доступных электромобилей. Стоимость одного электромобиля может составить около 25 000 евро (около 2,4 млн руб.). Позже СМИ сообщили, что Tesla планирует начать производство нового электромобиля под названием Redwood в июне 2025 г. Машина может представлять собой компактный кроссовер.

3 апреля Bloomberg отмечал, что акции Tesla на фоне отчета о продажах компании и агрессивной распродажи бумаг трейдерами в течение нескольких месяцев приближаются к уровню поддержки в $150.

В марте 2021 г. стоимость акций компании составляла $404, что было максимальным значением за пять лет. По состоянию на 3:59 мск 6 апреля бумаги Tesla торговались на американской бирже Nasdaq по $171,19 за акцию.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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