Tesla представит свое роботакси 8 августа
Американская Tesla представит свое роботакси 8 августа, сообщил основатель компании Илон Маск.
Reuters 5 апреля сообщило, что Маск отказался от планов компании по созданию недорогого электромобиля в пользу роботакси. Источники агентства указывали, что это произошло в связи с жесткой конкуренцией китайских электромобилей. Маск обвинил агентство во лжи.
В начале ноября 2023 г. Reuters со ссылкой на источник писало, что Tesla планирует запустить в Германии производство более доступных электромобилей. Стоимость одного электромобиля может составить около 25 000 евро (около 2,4 млн руб.). Позже СМИ сообщили, что Tesla планирует начать производство нового электромобиля под названием Redwood в июне 2025 г. Машина может представлять собой компактный кроссовер.
3 апреля Bloomberg отмечал, что акции Tesla на фоне отчета о продажах компании и агрессивной распродажи бумаг трейдерами в течение нескольких месяцев приближаются к уровню поддержки в $150.
В марте 2021 г. стоимость акций компании составляла $404, что было максимальным значением за пять лет. По состоянию на 3:59 мск 6 апреля бумаги Tesla торговались на американской бирже Nasdaq по $171,19 за акцию.