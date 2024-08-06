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В Техасе расследуют первую летальную аварию с участием Cybertruck

Ведомости

В Техасе начали расследование первой в США аварии со смертельным исходом с участием электромобиля Tesla Cybertruck. Об этом сообщает телеканал Fox 4 Beaumont со ссылкой на полицию штата.

Предварительно, Cybertruck съехал с дороги и врезался в водопропускную трубу, после чего автомобиль загорелся. Водитель погиб.

Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA) США собирает дополнительную информацию об аварии с участием Cybertruck от производителя электромобилей, пишет Reuters.

В апреле Tesla отозвала 3878 электропикапов Cybertruck из-за «залипания» педали газа, следовало из отчета NHTSA. Отзыв затронул все Cybertruck 2024 модельного года, выпущенные с 13 ноября 2023 г. по 4 апреля 2024 г. Неисправность обнаружили в 100% из общего числа 3878 автомобилей. Как отмечало издание The Verge, это практически все Cybertruck, доставленные клиентам с момента старта продаж в прошлом году.

Первая авария с участием Tesla и первое в истории ДТП со смертельным исходом транспортного средства под управлением автопилота произошли в мае 2016 г. Тогда седан Tesla Model S въехал под полуприцеп грузовика. Водитель Tesla погиб.

В компании поясняли, что ни автопилот, ни водитель не заметили белый бок полуприцепа на фоне ярко освещенного неба, поэтому тормоза не активировались.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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