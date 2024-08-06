В Техасе расследуют первую летальную аварию с участием Cybertruck
В Техасе начали расследование первой в США аварии со смертельным исходом с участием электромобиля Tesla Cybertruck. Об этом сообщает телеканал Fox 4 Beaumont со ссылкой на полицию штата.
Предварительно, Cybertruck съехал с дороги и врезался в водопропускную трубу, после чего автомобиль загорелся. Водитель погиб.
Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA) США собирает дополнительную информацию об аварии с участием Cybertruck от производителя электромобилей, пишет Reuters.
В апреле Tesla отозвала 3878 электропикапов Cybertruck из-за «залипания» педали газа, следовало из отчета NHTSA. Отзыв затронул все Cybertruck 2024 модельного года, выпущенные с 13 ноября 2023 г. по 4 апреля 2024 г. Неисправность обнаружили в 100% из общего числа 3878 автомобилей. Как отмечало издание The Verge, это практически все Cybertruck, доставленные клиентам с момента старта продаж в прошлом году.
Первая авария с участием Tesla и первое в истории ДТП со смертельным исходом транспортного средства под управлением автопилота произошли в мае 2016 г. Тогда седан Tesla Model S въехал под полуприцеп грузовика. Водитель Tesla погиб.
В компании поясняли, что ни автопилот, ни водитель не заметили белый бок полуприцепа на фоне ярко освещенного неба, поэтому тормоза не активировались.