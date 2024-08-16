BMW отзовет более 1,3 млн автомобилей в Китае
Автоконцерн BMW отзовет с китайского рынка более 1,3 млн автомобилей из-за дефекта в передних подушках безопасности. Об этом сообщило Государственное управление по регулированию рынка КНР, передает Reuters.
BMW Brilliance Automotive отзовет 598 496 автомобилей китайского производства, BMW China Automobile Trading – 759 448 импортных машин. Отзыв связан с неисправными надувными подушками безопасности, произведенными компанией Takata. BMW бесплатно заменит подушки безопасности в отозванных автомобилях, чтобы устранить угрозу травмировать водителя и пассажиров.
8 августа стало известно, что BMW отзовет 105 558 автомобилей в США из-за проблем со стартером. Отзыв затронет седаны и кроссоверы моделей серий X5, X7, 3 и 7. Уточняется, что автоконцерн обновит программное обеспечение для предотвращения перегрева стартера.
В июле национальная администрация безопасности дорожного движения США опубликовала отчет, согласно которому отзыву подлежали более 394 000 автомобилей BMW. Американский регулятор отмечал, что в машинах периода с 2006 по 2012 г. обнаружили угрозу разрыва устройства надува во время срабатывания подушек безопасности.
Согласно отчетности компании, ее чистая прибыль в 2023 г. снизилась на 35% относительно позапрошлого года и составила 12,165 млрд евро. При этом по итогам IV квартала чистая прибыль BMW выросла на 16,8% до 2,614 млрд евро.
В I квартале 2024 г. BMW сократила чистую прибыль на 19% до 2,95 млрд евро по сравнению с 3,66 млрд евро за аналогичный период 2023 г.