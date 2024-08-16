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BMW отзовет более 1,3 млн автомобилей в Китае

Ведомости

Автоконцерн BMW отзовет с китайского рынка более 1,3 млн автомобилей из-за дефекта в передних подушках безопасности. Об этом сообщило Государственное управление по регулированию рынка КНР, передает Reuters.

BMW Brilliance Automotive отзовет 598 496 автомобилей китайского производства, BMW China Automobile Trading – 759 448 импортных машин. Отзыв связан с неисправными надувными подушками безопасности, произведенными компанией Takata. BMW бесплатно заменит подушки безопасности в отозванных автомобилях, чтобы устранить угрозу травмировать водителя и пассажиров.

8 августа стало известно, что BMW отзовет 105 558 автомобилей в США из-за проблем со стартером. Отзыв затронет седаны и кроссоверы моделей серий X5, X7, 3 и 7. Уточняется, что автоконцерн обновит программное обеспечение для предотвращения перегрева стартера.

В июле национальная администрация безопасности дорожного движения США опубликовала отчет, согласно которому отзыву подлежали более 394 000 автомобилей BMW. Американский регулятор отмечал, что в машинах периода с 2006 по 2012 г. обнаружили угрозу разрыва устройства надува во время срабатывания подушек безопасности.

Согласно отчетности компании, ее чистая прибыль в 2023 г. снизилась на 35% относительно позапрошлого года и составила 12,165 млрд евро. При этом по итогам IV квартала чистая прибыль BMW выросла на 16,8% до 2,614 млрд евро.

В I квартале 2024 г. BMW сократила чистую прибыль на 19% до 2,95 млрд евро по сравнению с 3,66 млрд евро за аналогичный период 2023 г. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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