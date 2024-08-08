BMW отзовет более 100 000 автомобилей в США из-за перегрева стартера
Автоконцерн BMW отзовет более 100 000 машин в США из-за проблем со стартером, пишет Reuters со ссылкой на отчет национальной администрации безопасности дорожного движения (National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA) США.
Отзыв затронет 105 558 авто, среди которых седаны и кроссоверы моделей серий X5, X7, 3 и 7. Уточняется, что BMW обновит программное обеспечение (ПО) для предотвращения перегрева стартера.
В июле NHTSA опубликовала отчет, согласно которому отзыву подлежали более 394 000 автомобилей BMW в США. Американский регулятор отмечал, что в машинах периода с 2006 по 2012 г. обнаружили угрозу разрыва устройства надува во время срабатывания подушек безопасности.
Согласно отчетности компании, чистая прибыль BMW в 2023 г. снизилась на 35% относительно позапрошлого года и составила 12,165 млрд евро. При этом, по итогам IV квартала чистая прибыль компании выросла на 16,8%, до 2,614 млрд евро.
В I квартале 2024 г. BMW сократила чистую прибыль на 19% до 2,95 млрд евро по сравнению с 3,66 млрд евро за аналогичный период 2023 г.