BMW отзовет более 100 000 автомобилей в США из-за перегрева стартера

В июле NHTSA опубликовала отчет, согласно которому отзыву подлежали более 394 000 автомобилей BMW в США. Американский регулятор отмечал, что в машинах периода с 2006 по 2012 г. обнаружили угрозу разрыва устройства надува во время срабатывания подушек безопасности.