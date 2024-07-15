Сколько стоят популярные электромобили в России

Сколько стоят популярные электромобили в РоссииСписок электрокаров, которые чаще всего выбирают россияне
В 2023 г. продажи электромобилей выросли в 4,7 раза по сравнению с годом ранее, а в первом полугодии 2024 г. увеличились на 137% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Но, несмотря на рекордные показатели продаж, электромобили в нашей стране остаются нишевым продуктом. На начало текущего года их насчитывалось чуть более 39 000 шт. – около 0,1% от общего количества легковых машин в России.
Tesla
Американская компания Tesla известна всему миру как один из крупнейших производителей электромобилей. После не очень удачных попыток General Motors внедрить электрокары в 1990-х гг. в Калифорнии Tesla стала первой, кому удалось выпустить на рынок конкурентоспособный продукт. Сошедший с конвейера в 2008 г. и не уступающий по ходовым качествам обычным автомобилям спортивный электромобиль Tesla Roadster выпускался вплоть до 2012 г. За этот период было продано около 2600 шт. этой модели.
6 февраля 2018 г. на борту ракеты SpaceX Falcon Heavy Tesla Roadster был запущен в космос, а в августе следующего года электромобиль завершил первый оборот вокруг Солнца.
Сегодня Tesla производит 1,8 млн электромобилей в год, развивает технологии беспилотного управления автомобилем и входит в десятку крупнейших мировых брендов. По итогам 2023 г. стоимость компании оценивалась в $66,21 млрд, а Tesla Model Y стала самым продаваемым кроссовером в мире.
«Tesla сможет заряжаться от солнечных панелей, даже если мир полностью сойдет с ума и больше не будет бензина!» – заявил в соцсети Х (бывшая Twitter) один из ее основателей – Илон Маск.
Несмотря на то что проблема дефицита бензина в России пока остро не стоит, а продукты компании неоднократно подвергались критике, связанной с несовершенством технологии беспилотного управления – за период с 2020 по 2023 г. с машинами под управлением автопилота Tesla произошло 736 аварий, в которых погибло не менее 17 человек, – американский автобренд смог завоевать любовь российской аудитории.
Отсутствие официального представительства бренда в России не помешало ему занять немалую долю в электропарке страны. На начало 2024 г. она составила 14%, уступая лишь японскому бренду Nissan, на который приходится порядка 40% от всех зарегистрированных в России электрокаров.
Самыми популярными у россиян моделями бренда за 2023 г. стали Tesla Model 3 и Tesla Model Y. Мощность двигателя компактного седана Tesla Model 3 в зависимости от комплектации может составлять от 460 до 520 л. с. Дальность хода без подзарядки для разных версий этой модели заявлена от 448 до 567 км, а разогнаться до 100 км/ч она может за 4,4 или за 3,3 с в зависимости от модификации. Электрокар оснащен системой автопилота, благодаря которой во время движения по трассе способен самостоятельно перестраиваться из одной полосы в другую, также у него есть функция автоматической параллельной и перпендикулярной парковки. Согласно данным объявлений на портале «Авто.ру», в Москве стоимость модели 2024 г. составляет от 6,1 млн до 8,1 млн руб.
Вторая по популярности в России модель бренда – Tesla Model Y обойдется примерно в такую же сумму. Максимальная мощность двигателя в зависимости от модификации может составлять от 272 до 450 л. с. На разгон до 100 км/ч самой мощной модели Model Y Performance понадобится 3,6 с. Максимальная скорость этого электрокара достигает 214 км/ч, запас хода до подзарядки, заявленный производителем, – 480–507 км.
Самая свежая модель бренда с футуристическим дизайном Tesla Cybertruck доступна для приобретения в России только по предзаказу. Электропикап может разгоняться до 100 км/ч за 2,9 с и имеет запас хода до 800 км. Cybertruck с грузоподъемностью до 1,5 т и регулируемой пневматической подвеской является самым мощным автомобилем, который когда-либо создавала Tesla. Он имеет объем 2800 л внешнего, запираемого хранилища, включая крышку, его буксировочная масса составляет 6,3 т. В США стоимость этой модели начинается от $57 390, на «Авто.ру» модели 2024 г. можно приобрести от 17,9 млн до 35 млн руб. ($196 900–385 000).
Zeekr
Zeekr относительно новый бренд электромобилей, принадлежащий китайскому автопроизводителю Geely Automobile Holdings. Его первая модель 001 появилась в 2021 г. Аббревиатура Zeekr выбрана не случайно. Z означает zero, отправную точку бесконечных возможностей, Е напоминает о начале эволюции электрической эры, KR – krypton, редкий газ, который сияет при прохождении через него электрического тока.
Несмотря на то что официально свои модели компания в Россию не поставляет, по итогам 2023 г. автомобили бренда уже начали завоевывать популярность в России и стали лидерами продаж в сегменте электрокаров в нашей стране, а его флагманская модель Zeekr 001 – первой по продажам в модельном рейтинге (было распродано чуть менее 3000 автомобилей). В зависимости от комплектации запас хода без подзарядки у Zeekr 001 составляет от 560 до 656 км. До сотни электрокар разгоняется за 3,8 с, его максимальная скорость – 200 км/ч. Приобрести в России эту модель можно по цене от 6 млн до 18,4 млн руб.
Zeekr X обойдется дешевле, в диапазоне от 3,3 млн до 5,4 млн руб. В зависимости от комплектации этот компактный кроссовер может разгоняться до 100 км/ч за 3,7 или 5,8 с, запас его хода в зависимости от модели составляет от 512 до 560 км до подзарядки.
«Зарядку совмещаю с обедом или походом в торгцентр»
Владелец электрокара BMW i3 Олег Иванов живет в Москве и отмечает, что зарядных станций в столице стало больше. В Москве услуги электрозаправок бесплатны, в регионах ситуация разная. «В городе пользуюсь теми ЭЗС, которые установило правительство Москвы. Поскольку одна зарядка занимает около 40 мин, обычно совмещаю ее с обедом или походом в торговый центр. У моего дома две электрозаправки в пятиминутной доступности», – рассказывает владелец электрокара.
Своим электромобилем Иванов доволен, но если бы сейчас стоял перед выбором электрокара, то рассмотрел бы Zееkr X. По его мнению, он интересен своими техническими характеристиками, а модель – машина именно для городской езды.
Москвич, Evolute и российский автопром
Отечественный автопром старается следовать трендам на электромобилизацию, поэтому предлагает несколько различных моделей электрокаров. Самый популярный из них – Evolute i-PRO. На начало 2024 г. им владело около 1000 россиян, а всего электромобили этой марки, которая выпускается на липецком заводе «Моторинвест», принадлежат 2200 российским автовладельцам. При запасе хода до подзарядки в 433 км Evolute i-PRO с мощностью 150 л. с. разгоняется до 100 км/ч за 9,5 с. Стоимость модели с учетом господдержки и спецпредложения начинается от 1,7 млн и доходит до 2,9 млн руб.
Еще одна известная отечественная «электричка» – «Москвич 3е». По итогам I квартала 2024 г. было распродано 450 единиц этой модели. Согласно заявленным производителем данным, запас хода российского электрокара составляет 410 км, при мощности 193 л. с. он набирает скорость 100 км/ч за 8 с. Стоимость модели начинается от 3 млн руб., хотя имеющиеся сейчас в наличии на сайте завода-производителя «электромосквичи» предлагается приобрести по цене от 3,9 млн руб.
Партнер «Автостата»: сегмент электромобилей в России будет развиваться за счет корпоративных закупок
Сдержанный интерес российских покупателей к электромобилям зарубежного и отечественного автопрома партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто объясняет общим невысоким уровнем автомобилизации в стране. Поскольку в России на одну семью в среднем приходится только один автомобиль, семья просто не может себе позволить иметь машину, на которой можно ездить лишь по городу, исключая дальние поездки.
По словам Моржаретто, сегодня электромобили в России приобретают либо обеспеченные люди, у которых это не единственный автомобиль в семье, либо коммерческие парки и госструктуры. Например, в Калининграде у «Яндекс такси» появилось много электромобилей «Амберавто» от местного предприятия «Автотор», а в московском такси – «Москвичей 3е» и Evolute. «Из-за того что дешевых подержанных электрокаров, которые люди приобретали для эксплуатации в городских условиях, сейчас практически нет, сегмент электромобилей будет развиваться в России именно за счет корпоративных закупок», – считает эксперт.
По его мнению, дальнейшей перспективой для роста электропарка может стать развитие гибридов, сочетающих в себе достоинства электромобиля и бензинового авто, – это мировая тенденция. Но они пока не производятся в нашей стране и в отличие от электромобилей не имеют абсолютно никаких льгот, заключает он.
Volkswagen, немецкий автогигант, также больше не представленный официально на российском рынке, входит в пятерку популярных у россиян брендов – производителей электромобилей. В России самой популярной моделью бренда стал Volkswagen ID.4. В 2023 г. он разделил 2-е место по числу автопродаж с российско-китайским Evolute i-PRO.
Мощность силовых агрегатов ID.4 варьируется в пределах 170–306 л. с. Разгон до 100 км/ч достигается за 8,5 с. На одной зарядке авто может проехать расстояние 400–550 км. В зависимости от комплектации эту модель 2023 года выпуска можно приобрести в России по цене от 3,6 млн до 5,4 млн руб.
Чуть менее мощный ID.3 – первый серийный электромобиль Volkswagen, способен дотянуть до подзарядки 430 км. Его максимальная скорость составляет 160 км/ч. Мощность мотора равняется 170 л. с. Стоимость модели в Москве – от 2,8 млн до 3,6 млн руб.
Volkswagen e-Golf, выпуск которого прекратился в 2020 г., может проехать на одной зарядке 192 км, его максимальная скорость составляет 120 км/ч. Автомобиль с пробегом 2014 года выпуска в России можно приобрести по цене 1,3 млн руб., самая дорогая модель 2020 года выпуска предлагается за 2,5 млн руб.
BMW i3: Техобслуживание только раз в два года
Иванов рассказывает, что выбор машины сделал после изучения пользовательского опыта в интернете. В течение четырех лет ежедневно автовладелец преодолевает на нем порядка 100 км. Поскольку зимой емкость батареи электромобиля уменьшается до 50%, он выбрал модель с большим запасом энергии. Также при выборе нужно обращать внимание на запас хода и качество обслуживания, которое можно получить в России, считает Иванов.
«Моя BMW i3 набирает скорость где-то за 6–7 с, а некоторые модели еще быстрее – за 6,5 с. Это очень впечатляет, особенно когда вы едете в городе и ждете зеленого света на светофоре. Машина так хорошо ускоряется, что это доставляет настоящее удовольствие от вождения, – рассказывает он. – Техобслуживание требуется только раз в два года, фильтр воздуха нужно чаще менять – примерно раз в год, некоторые запчасти или масло могут использоваться на протяжении всего срока службы автомобиля».
Японский бренд Nissan является лидером – на него приходится порядка 40% всех зарегистрированных электрокаров в России на начало этого года. 14 900 экземплярами электрической модели Nissan Leaf владеют жители нашей страны.
Полюбившаяся россиянам электрическая модель Nissan разгоняется до первой сотни за 7,9 с, ее максимальная скорость составляет 144 км/ч, запас хода на одной зарядке в смешанном цикле достигает 270 км, но при спокойной езде только по городу его можно увеличить до 390 км. Из-за санкций новые модели в России приобрести невозможно, сегодня в Москве этот электрокар предлагается по цене от 3,6 млн руб.