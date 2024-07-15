Сколько стоят популярные электромобили в России

Партнер «Автостата»: сегмент электромобилей в России будет развиваться за счет корпоративных закупок

Сдержанный интерес российских покупателей к электромобилям зарубежного и отечественного автопрома партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто объясняет общим невысоким уровнем автомобилизации в стране. Поскольку в России на одну семью в среднем приходится только один автомобиль, семья просто не может себе позволить иметь машину, на которой можно ездить лишь по городу, исключая дальние поездки.

По словам Моржаретто, сегодня электромобили в России приобретают либо обеспеченные люди, у которых это не единственный автомобиль в семье, либо коммерческие парки и госструктуры. Например, в Калининграде у «Яндекс такси» появилось много электромобилей «Амберавто» от местного предприятия «Автотор», а в московском такси – «Москвичей 3е» и Evolute. «Из-за того что дешевых подержанных электрокаров, которые люди приобретали для эксплуатации в городских условиях, сейчас практически нет, сегмент электромобилей будет развиваться в России именно за счет корпоративных закупок», – считает эксперт.

По его мнению, дальнейшей перспективой для роста электропарка может стать развитие гибридов, сочетающих в себе достоинства электромобиля и бензинового авто, – это мировая тенденция. Но они пока не производятся в нашей стране и в отличие от электромобилей не имеют абсолютно никаких льгот, заключает он.