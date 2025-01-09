Верховный суд обязал водителей воздерживаться от алкоголя после ДТП
Водитель должен воздерживаться от употребления алкоголя сразу после аварии, даже если он – единственный участник ДТП, следует из постановления Верховного суда РФ. В частности, суд изучил жалобу жителя Карелии, который утверждал о неправомерном временном лишении водительских прав.
Как следует из постановления, некий Иванов Р. из Карелии был признан виновным по ч. 3 ст. 12.27 КоАП РФ и оштрафован на 30 000 руб. с лишением права управления транспортом на 1,5 года. Нижестоящие суды ранее установили, что автор жалобы после того, как слетел вместе с машиной в кювет, употребил алкогольные напитки. Сам Иванов утверждал, что после ДТП позвонил собственнице авто, у которой, по его словам, к нему «не было претензий». Верховный суд счел безосновательными доводы водителя о том, что у него не было обязанности соблюдать запрет на распитие алкогольных напитков и надобности сообщить о дорожно-транспортном происшествии в полицию.
В частности, ВС напомнил, что в ПДД установлен ряд обязанностей для водителей, причастных к ДТП, в результате которого вред причинен только имуществу. Водитель обязан выяснять наличие или отсутствие разногласий относительно обстоятельств причинения вреда, а если их нет – обязан оформить соответствующие документы в соответствии с правилами обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, без участия сотрудников полиции.
Как следует из материалов дела, у Иванова подобных условий не было, а потому он был обязан сообщить о происшествии и, как следствие, воздержаться от употребления спиртного.