Верховный суд обязал водителей воздерживаться от алкоголя после ДТП

Как следует из постановления, некий Иванов Р. из Карелии был признан виновным по ч. 3 ст. 12.27 КоАП РФ и оштрафован на 30 000 руб. с лишением права управления транспортом на 1,5 года. Нижестоящие суды ранее установили, что автор жалобы после того, как слетел вместе с машиной в кювет, употребил алкогольные напитки. Сам Иванов утверждал, что после ДТП позвонил собственнице авто, у которой, по его словам, к нему «не было претензий». Верховный суд счел безосновательными доводы водителя о том, что у него не было обязанности соблюдать запрет на распитие алкогольных напитков и надобности сообщить о дорожно-транспортном происшествии в полицию.