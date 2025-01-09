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Верховный суд обязал водителей воздерживаться от алкоголя после ДТП

Ведомости

Водитель должен воздерживаться от употребления алкоголя сразу после аварии, даже если он – единственный участник ДТП, следует из постановления Верховного суда РФ. В частности, суд изучил жалобу жителя Карелии, который утверждал о неправомерном временном лишении водительских прав.

Как следует из постановления, некий Иванов Р. из Карелии был признан виновным по ч. 3 ст. 12.27 КоАП РФ и оштрафован на 30 000 руб. с лишением права управления транспортом на 1,5 года. Нижестоящие суды ранее установили, что автор жалобы после того, как слетел вместе с машиной в кювет, употребил алкогольные напитки. Сам Иванов утверждал, что после ДТП позвонил собственнице авто, у которой, по его словам, к нему «не было претензий». Верховный суд счел безосновательными доводы водителя о том, что у него не было обязанности соблюдать запрет на распитие алкогольных напитков и надобности сообщить о дорожно-транспортном происшествии в полицию.

В частности, ВС напомнил, что в ПДД установлен ряд обязанностей для водителей, причастных к ДТП, в результате которого вред причинен только имуществу. Водитель обязан выяснять наличие или отсутствие разногласий относительно обстоятельств причинения вреда, а если их нет – обязан оформить соответствующие документы в соответствии с правилами обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, без участия сотрудников полиции.

Как следует из материалов дела, у Иванова подобных условий не было, а потому он был обязан сообщить о происшествии и, как следствие, воздержаться от употребления спиртного.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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