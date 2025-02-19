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Продажи легковых автомобилей с пробегом в январе выросли на 29,4% год к году

Ведомости

В январе россияне купили 420 300 легковых автомобилей с пробегом, что на 29,4% больше показателя аналогичного периода прошлого года, следует из данных «Автостата».

На отечественную марку Lada пришлось 26,45% российского вторичного рынка – 111 161 машина. На втором месте оказалась японская Toyota – 42 425 машин. Интерес у покупателей вызвали также подержанные корейские Kia и Hyundai – в январе было продано 22 635 и 21 987 таких машин соответственно.

По данным «Автостата», все марки в первой десятке на рынке легковых автомобилей с пробегом в январе показали положительную рыночную динамику к аналогичному периоду прошлого года. Больше всего прибавила Lada (+42,1%), менее других – японский Nissan (+13,8%).

Наиболее востребованной моделью среди подержанных легковых автомобилей стал седан Lada 2107, объем рынка которого в январе достиг 9995 экземпляров. На втором и третьем месте – хэтчбек Lada 2114 «Самара-2» (8549 машин) и седан Lada 2170 «Приора» (8009).

10 февраля «Ведомости» со ссылкой на данные «Автостата» писали, что в 2024 г. в России было реализовано 1,57 млн новых легковых машин, что на 48% больше по сравнению с 2023 г. На продукцию «АвтоВАЗа» в прошлом году приходилось около 28% рынка – 436 155 автомобилей Lada. Последующие девять позиций в топ-10 лидеров продаж в РФ в 2024 г. заняли китайские бренды

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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