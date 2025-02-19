Продажи легковых автомобилей с пробегом в январе выросли на 29,4% год к году
В январе россияне купили 420 300 легковых автомобилей с пробегом, что на 29,4% больше показателя аналогичного периода прошлого года, следует из данных «Автостата».
По данным «Автостата», все марки в первой десятке на рынке легковых автомобилей с пробегом в январе показали положительную рыночную динамику к аналогичному периоду прошлого года. Больше всего прибавила Lada (+42,1%), менее других – японский Nissan (+13,8%).
Наиболее востребованной моделью среди подержанных легковых автомобилей стал седан Lada 2107, объем рынка которого в январе достиг 9995 экземпляров. На втором и третьем месте – хэтчбек Lada 2114 «Самара-2» (8549 машин) и седан Lada 2170 «Приора» (8009).
10 февраля «Ведомости» со ссылкой на данные «Автостата» писали, что в 2024 г. в России было реализовано 1,57 млн новых легковых машин, что на 48% больше по сравнению с 2023 г. На продукцию «АвтоВАЗа» в прошлом году приходилось около 28% рынка – 436 155 автомобилей Lada. Последующие девять позиций в топ-10 лидеров продаж в РФ в 2024 г. заняли китайские бренды