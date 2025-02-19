Продажи легковых автомобилей с пробегом в январе выросли на 29,4% год к году

10 февраля «Ведомости» со ссылкой на данные «Автостата» писали, что в 2024 г. в России было реализовано 1,57 млн новых легковых машин, что на 48% больше по сравнению с 2023 г. На продукцию «АвтоВАЗа» в прошлом году приходилось около 28% рынка – 436 155 автомобилей Lada. Последующие девять позиций в топ-10 лидеров продаж в РФ в 2024 г. заняли китайские бренды