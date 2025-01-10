Продажи новых легковых автомобилей в 2024 году выросли в 1,5 раза

В модельном рейтинге третий год подряд первую строчку занимают автомобили семейства Lada Granta. Но в 2024 г. динамика роста их продаж составила всего 3% – 201 491 автомобиль. На 2-м месте – Lada Vesta, продажи которой на низкой базе выросли в 3 раза до 123 170 машин. Выпуск этой модели «АвтоВАЗ» возобновил только 1 марта 2023 г., и производство в том году было относительно невелико. Самой популярной иномаркой в России остается Haval Jolion, продажи которой в 2024 г. составили 83 828 экземпляров – в 1,5 раза больше, чем годом ранее. За ней следуют популярные кроссоверы Chery Tiggo 7 Pro Max и Chery Tiggo 4 Pro.