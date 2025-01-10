Продажи новых легковых автомобилей в 2024 году выросли в 1,5 раза

Продажи новых легковых автомобилей в 2024 году выросли в 1,5 разаНо новых перспектив для роста у авторынка нет
В России в 2024 г. было продано 1,57 млн новых легковых машин, что на 48% больше по сравнению с 2023 г. Об этом говорится в сообщении аналитического агентства «Автостат».
По расчетам агентства, на продукцию «АвтоВАЗа» в минувшем году приходилось около 28% рынка. В количественном выражении это 436 155 автомобилей Lada. Это на 34% больше, чем в 2023 г., но доля рынка российского автопроизводителя снизилась год к году сразу на 3 п. п. с 31%.
Следующие девять позиций в топ-10 лидеров продаж в России в 2024 г. занимают китайские бренды. На 2-м месте более чем с двукратным отрывом от Lada расположился Haval со 190 624 проданными машинами, это в 1,7 раза больше, чем в 2023 г. Наиболее популярные в стране модели Haval – Jolion, Dargo, F7 и H3 – выпускаются на заводе в Тульской области. Его производственная мощность была расширена в прошлом году на треть до 200 000 автомобилей.
3-е место – у Chery, продажи которой выросли на 32% до 157 040 машин. На четвертой строчке – Geely с результатом в 149 118 проданных автомобилей (рост в 1,6 раза). Changan занял 5-е место – 106 105 машин, что более чем в 2 раза превышает результат 2023 г.
Далее в топе рынка суббренды Chery – Omoda и Exeed, а также формально к ним не относящийся, но созданный на основе моделей этой компании Jetour. Замыкают линейку лидеров продаж Belgee – белорусско-китайское СП по выпуску машин Geely, а также Tank, входящий наряду с Haval в автомобилестроительную группу Great Wall Motor.
Единственной маркой в топ-10, показавшей снижение продаж по итогам 2024 г., оказался премиальный бренд Chery Exeed. Всего в прошлом году было реализовано 40 878 машин этой марки – на 3% меньше, чем в 2023 г.
В итоге совокупные продажи девяти крупнейших китайских марок в России в 2024 г. составили почти половину всего рынка, или 791 518 автомобилей.
В модельном рейтинге третий год подряд первую строчку занимают автомобили семейства Lada Granta. Но в 2024 г. динамика роста их продаж составила всего 3% – 201 491 автомобиль. На 2-м месте – Lada Vesta, продажи которой на низкой базе выросли в 3 раза до 123 170 машин. Выпуск этой модели «АвтоВАЗ» возобновил только 1 марта 2023 г., и производство в том году было относительно невелико. Самой популярной иномаркой в России остается Haval Jolion, продажи которой в 2024 г. составили 83 828 экземпляров – в 1,5 раза больше, чем годом ранее. За ней следуют популярные кроссоверы Chery Tiggo 7 Pro Max и Chery Tiggo 4 Pro.
Продажи новых легковых машин в декабре 2024 г. выросли год к году только на 3% до 123 431 шт. Рост рынка к ноябрю 2024 г. составил 1%. В десятке лидеров продаж в прошлом месяце оказалось уже два отечественных бренда: помимо Lada на седьмую строчку вырвался «Москвич» с результатом 3148 проданных машин (+30% в годовом выражении).
Аналитик «Эйлер аналитические технологии» Владимир Беспалов ожидает замедления рынка в 2025 г. и роста доли «квазикитайских» марок – т. е. тех, которые собирают в России под новым или местным брендом. Прогноз «Автостата» на 2025 г. предполагает снижение авторынка в базовом и пессимистичном сценариях на 10 и 20% соответственно. Оптимистичный вариант развития событий предполагает сохранение продаж на уровне 2024 г.
Политика правительства в ближайшие годы будет направлена на увеличение локализации производства автомобилей из дружественных стран, полагает Беспалов. Минпромторг весь прошлый год обсуждал с автоконцернами изменения инвестрежима для отрасли таким образом, чтобы китайским компаниям было выгодно выпускать машины в России («Ведомости» писали об этом 23 декабря 2024 г.). Наиболее актуальным вариантом к концу 2024 г. стало предложение о смещении на более поздний срок в специнвестконтрактах для новых инвесторов достижения количества баллов за локализацию, достаточных для полной компенсации утильсбора.
Продажи машин в 2025 г. во многом будут зависеть от курсов валюты, а цены будут продолжать расти по мере ослабления рубля, отмечает Беспалов. Стоимость новых легковых автомобилей за последние пять лет выросла в 2 раза, следует из данных «Автостата». К концу 2024 г. этот показатель составил 3,12 млн руб.
Кроме того, часть спроса была удовлетворена в 2024 г. до повышения утильсбора, что тоже будет сказываться на росте рынка, равно как и высокие ставки по кредитам, считает Беспалов. С 1 октября 2024 г. в России была приведена в действие долгосрочная программа по индексации утильсбора до 2030 г. В результате этого сбор на автотехнику и прицепы вырос в 1,7–1,8 раза, а потом еще на 10–20% с начала 2025 г.