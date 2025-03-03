ЕС разрешит автоконцернам выполнить план по выбросам через три года
Европейские власти намерены предоставить автопроизводителям право в достижении целевых показателей выбросов CO2 за 2025 г. в течение трех лет, пишет Bloomberg со ссылкой на председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен.
Фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз предоставит автопроизводителям трехлетнее окно для достижения целевых показателей по выбросам углекислого газа, первоначально установленных на этот год. «Автопроизводителям разрешается не достичь целей по выбросам, установленным на этот год, если они превзойдут их в следующих двух», – уточняется в материале. Поправка будет представлена в конце марта.
Bloomberg отмечает, что предложение станет «передышкой» в выполнении правил по сокращению выбросов для части компаний – например, для ожидающей убытки в размере 1,5 млрд евро Volkswagen. При этом в таких компаниях как Volvo призвали ЕК придерживаться программы, чтобы помочь обеспечить нормативную определенность для тех, кто уже вложил значительные средства в новые технологии.
Послабление для европейских автоконцернов вводится на фоне расширения поставок электромобилей из КНР. В октябре 2024 г. ЕК одобрила введение на пять лет пошлины на импорт в Евросоюз электромобилей из Китая. Согласно решению комиссии, на китайские марки электромобилей BYD, Geely и SAIC будут установлены пошлины 17%, 18,8% и 35,3% соответственно.
В 2023 г. выбросы углекислого газа из ископаемого топлива в ЕС упали на 8% по сравнению с 2022 г. и достигли самого низкого уровня за последние 60 лет, сообщали в Центре исследований в области энергетики и чистого воздуха (Crea). Аналитик организации Исаак Леви отмечал, что с «изменением климата можно бороться, не отказываясь от экономического роста».