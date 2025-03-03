Газета
Телеграм
Подкаст
/ Авто

ЕС разрешит автоконцернам выполнить план по выбросам через три года

Ведомости

Европейские власти намерены предоставить автопроизводителям право в достижении целевых показателей выбросов CO2 за 2025 г. в течение трех лет, пишет Bloomberg со ссылкой на председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен.

Фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз предоставит автопроизводителям трехлетнее окно для достижения целевых показателей по выбросам углекислого газа, первоначально установленных на этот год. «Автопроизводителям разрешается не достичь целей по выбросам, установленным на этот год, если они превзойдут их в следующих двух», – уточняется в материале. Поправка будет представлена в конце марта.

Bloomberg отмечает, что предложение станет «передышкой» в выполнении правил по сокращению выбросов для части компаний – например, для ожидающей убытки в размере 1,5 млрд евро Volkswagen. При этом в таких компаниях как Volvo призвали ЕК придерживаться программы, чтобы помочь обеспечить нормативную определенность для тех, кто уже вложил значительные средства в новые технологии.

Послабление для европейских автоконцернов вводится на фоне расширения поставок электромобилей из КНР. В октябре 2024 г. ЕК одобрила введение на пять лет пошлины на импорт в Евросоюз электромобилей из Китая. Согласно решению комиссии, на китайские марки электромобилей BYD, Geely и SAIC будут установлены пошлины 17%, 18,8% и 35,3% соответственно. 

В 2023 г. выбросы углекислого газа из ископаемого топлива в ЕС упали на 8% по сравнению с 2022 г. и достигли самого низкого уровня за последние 60 лет, сообщали в Центре исследований в области энергетики и чистого воздуха (Crea). Аналитик организации Исаак Леви отмечал, что с «изменением климата можно бороться, не отказываясь от экономического роста».

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных