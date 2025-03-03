ЕС разрешит автоконцернам выполнить план по выбросам через три года

В 2023 г. выбросы углекислого газа из ископаемого топлива в ЕС упали на 8% по сравнению с 2022 г. и достигли самого низкого уровня за последние 60 лет, сообщали в Центре исследований в области энергетики и чистого воздуха (Crea). Аналитик организации Исаак Леви отмечал, что с «изменением климата можно бороться, не отказываясь от экономического роста».