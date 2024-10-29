Еврокомиссия утвердила пошлины до 35,3% на импорт электромобилей из Китая

14 августа Китай инициировал иск против ЕС в ВТО по пошлинам на электрокары. По мнению китайской стороны, принятые меры не соответствуют ст. 6 Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 г., а также положениям соглашения ВТО по субсидиям и компенсационным мерам, умышленно мешая развитию промышленности КНР.