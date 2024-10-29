Еврокомиссия утвердила пошлины до 35,3% на импорт электромобилей из Китая
Европейская комиссия (ЕК) одобрила введение на пять лет пошлины до 35,3% на импорт в Евросоюз (ЕС) электромобилей из Китая. Об этом сообщается на официальном сайте ЕК.
Согласно решению комиссии, на китайские марки электромобилей BYD, Geely и SAIC будут установлены пошлины 17%, 18,8% и 35,3% соответственно. Электрокары других китайский марок, которые сотрудничали в ходе расследования по госсубсидированию, облагаются дополнительной пошлиной в размере 20,7%. Пошлина на остальные бренды составила 35,3%. Отмечается, что стороны продолжат искать компромиссное решение.
4 октября ЕС проголосовал за возможность повышения таможенных пошлин до 45% на электромобили из Китая. Источники Bloomberg сообщили, что 10 стран-членов проголосовали за введение торговых ограничений, Германия и еще четыре страны высказались против, 12 воздержались.
4 июля Евросоюз ввел временные пошлины на электромобили из Китая. Пошлина на бренд BYD сверх имеющейся устанавливалась в размере 17,4%, на Geely – 19,9%, а на SAIC – 37,6%. Электрокары китайский марок, сотрудничавших во время расследования по госсубсидированию, облагались дополнительной пошлиной в размере 20,8%. Пошлина на остальные бренды составляла 37,6%.
14 августа Китай инициировал иск против ЕС в ВТО по пошлинам на электрокары. По мнению китайской стороны, принятые меры не соответствуют ст. 6 Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 г., а также положениям соглашения ВТО по субсидиям и компенсационным мерам, умышленно мешая развитию промышленности КНР.