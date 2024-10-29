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Еврокомиссия утвердила пошлины до 35,3% на импорт электромобилей из Китая

Ведомости

Европейская комиссия (ЕК) одобрила введение на пять лет пошлины до 35,3% на импорт в Евросоюз (ЕС) электромобилей из Китая. Об этом сообщается на официальном сайте ЕК.

Согласно решению комиссии, на китайские марки электромобилей BYD, Geely и SAIC будут установлены пошлины 17%, 18,8% и 35,3% соответственно. Электрокары других китайский марок, которые сотрудничали в ходе расследования по госсубсидированию, облагаются дополнительной пошлиной в размере 20,7%. Пошлина на остальные бренды составила 35,3%. Отмечается, что стороны продолжат искать компромиссное решение.

4 октября ЕС проголосовал за возможность повышения таможенных пошлин до 45% на электромобили из Китая. Источники Bloomberg сообщили, что 10 стран-членов проголосовали за введение торговых ограничений, Германия и еще четыре страны высказались против, 12 воздержались.

4 июля Евросоюз ввел временные пошлины на электромобили из Китая. Пошлина на бренд BYD сверх имеющейся устанавливалась в размере 17,4%, на Geely – 19,9%, а на SAIC – 37,6%. Электрокары китайский марок, сотрудничавших во время расследования по госсубсидированию, облагались дополнительной пошлиной в размере 20,8%. Пошлина на остальные бренды составляла 37,6%.

14 августа Китай инициировал иск против ЕС в ВТО по пошлинам на электрокары. По мнению китайской стороны, принятые меры не соответствуют ст. 6 Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 г., а также положениям соглашения ВТО по субсидиям и компенсационным мерам, умышленно мешая развитию промышленности КНР.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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