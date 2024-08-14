Китай инициирует иск против Евросоюза в ВТО по пошлинам на электрокары
Китай инициирует иск против Евросоюза во Всемирной торговой организации (ВТО) по вопросу таможенных пошлин на электрокары, сообщила пресс-служба ВТО.
«Китай запросил консультации ВТО по спору с ЕС относительно расследования против субсидий в отношении электромобилей из Китая и введения временных компенсационных пошлин на транспортные средства», – говорится в сообщении.
Уточняется, что запрос поступил 14 августа. По мнению китайской стороны, принятые меры не соответствуют ст. 6 Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 г., а также положениям соглашения ВТО по субсидиям и компенсационным мерам.
ВТО уточняет, что запрос на консультации формально инициирует спор. Консультации дают сторонам возможность обсудить вопрос и найти решение без судебного разбирательства. Если в течение 60 дней Китай и ЕС не придут к соглашению во время консультаций, истец сможет обратиться с просьбой о вынесении решения коллегиальной комиссией.
Согласно ст. 6 Генерального соглашения, ввоз товаров по цене ниже нормальной стоимости подлежит осуждению, «если он наносит или угрожает нанести материальный ущерб существующей промышленности на территории договаривающейся стороны или существенно задерживает создание отечественной промышленности». При этом компенсационная пошлина не взимается с продукции, импортируемой на территорию государства, сверх суммы, равной предполагаемой субсидии.
В начале июля Европейская комиссия официально ввела временные дополнительные пошлины на ввозимые китайские электромобили. В индивидуальном порядке они коснулись трех китайских марок электромобилей. Пошлина на бренд BYD сверх имеющейся устанавливается в размере 17,4%, на Geely – 19,9%, а на SAIC – 37,6%. Электрокары других китайский марок, которые сотрудничали во время расследования по госсубсидированию, теперь облагаются дополнительной пошлиной в размере 20,8%. Пошлина на остальные бренды составила 37,6%.