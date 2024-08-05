Страны ЕС поддержат пошлины на китайские электромобили
Страны – члены ЕС, скорее всего, поддержат введение предлагаемых пошлин на китайские электромобили в ноябре. Об этом сообщил европейский комиссар по торговле Валдис Домбровскис, пишет Financial Times.
По словам Домбровскиса, 27 стран, которые часто расходятся во мнениях по вопросам, связанным с Китаем, поддержат меры, чтобы помочь европейской автомобильной промышленности конкурировать с китайским импортом.
«Очевидно, что государства-члены осознают необходимость защиты автомобильной промышленности ЕС, поскольку риск нанесения ущерба существует. Доля китайских аккумуляторных электромобилей на рынке растет очень быстро», – сказал он Financial Times.
4 июля Европейская комиссия официально ввела временные дополнительные пошлины на ввозимые китайские электромобили. Согласно решению комиссии, дополнительные пошлины в индивидуальном порядке коснулись трех китайских марок электромобилей. Пошлина на бренд BYD сверх имеющейся устанавливается в размере 17,4%, на Geely – 19,9%, а на SAIC – 37,6%. Электрокары других китайский марок, которые сотрудничали во время расследования по госсубсидированию, теперь облагаются дополнительной пошлиной в размере 20,8%. Пошлина на остальные бренды составила 37,6%.
3 июля агентство Reuters со ссылкой на неназванные источники в правительствах государств писало, что не все европейские страны уверены насчет решения по пошлинам. Среди сторонников выделялась Франция, Италия и Испания, а среди сомневающихся – Германия, Польша, Греция и Чехия.
5 июля официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Китай выразил протест против европейских пошлин на китайские электромобили и примет меры для защиты интересов своих компаний.