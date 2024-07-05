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Китай выразил протест против европейских пошлин на электромобили

Ведомости

Китай выразил протест против европейских пошлин на китайские электромобили и примет меры для защиты интересов своих компаний. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин, ее слова приводит издание The Paper.

«Китай всегда придерживается точки зрения, что конкретные экономические и торговые вопросы должны решаться должным образом посредством консультаций и диалога», – заявила представитель китайского МИДа.

В ответ на введение дополнительных пошлин Китай проведет слушания по антидемпинговому расследованию в отношении импорта бренди, произведенного в Евросоюзе (ЕС). Они пройдут 18 июля, сообщает министерство коммерции республики. Расследование началось в январе этого года.

4 июля Европейская комиссия официально ввела временные дополнительные пошлины на ввозимые китайские электромобили. Согласно решению комиссии, дополнительные пошлины в индивидуальном порядке коснулись трех китайских марок электромобилей. Пошлина на бренд BYD сверх имеющейся устанавливается в размере 17,4%, на Geely – 19,9%, а на SAIC – 37,6%. Электрокары других китайский марок, которые сотрудничали во время расследования по госсубсидированию, теперь облагаются дополнительной пошлиной в размере 20,8%. Пошлина на остальные бренды составила 37,6%.

3 июля агентство Reuters со ссылкой на неназванные источники в правительствах государств писало, что не все европейские страны уверены насчет решения по пошлинам. Среди сторонников выделялась Франция, Италия и Испания, а среди сомневающихся – Германия, Польша, Греция и Чехия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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