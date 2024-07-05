Китай выразил протест против европейских пошлин на электромобили
Китай выразил протест против европейских пошлин на китайские электромобили и примет меры для защиты интересов своих компаний. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин, ее слова приводит издание The Paper.
«Китай всегда придерживается точки зрения, что конкретные экономические и торговые вопросы должны решаться должным образом посредством консультаций и диалога», – заявила представитель китайского МИДа.
В ответ на введение дополнительных пошлин Китай проведет слушания по антидемпинговому расследованию в отношении импорта бренди, произведенного в Евросоюзе (ЕС). Они пройдут 18 июля, сообщает министерство коммерции республики. Расследование началось в январе этого года.
4 июля Европейская комиссия официально ввела временные дополнительные пошлины на ввозимые китайские электромобили. Согласно решению комиссии, дополнительные пошлины в индивидуальном порядке коснулись трех китайских марок электромобилей. Пошлина на бренд BYD сверх имеющейся устанавливается в размере 17,4%, на Geely – 19,9%, а на SAIC – 37,6%. Электрокары других китайский марок, которые сотрудничали во время расследования по госсубсидированию, теперь облагаются дополнительной пошлиной в размере 20,8%. Пошлина на остальные бренды составила 37,6%.
3 июля агентство Reuters со ссылкой на неназванные источники в правительствах государств писало, что не все европейские страны уверены насчет решения по пошлинам. Среди сторонников выделялась Франция, Италия и Испания, а среди сомневающихся – Германия, Польша, Греция и Чехия.