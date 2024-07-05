Какими могут быть последствия временных пошлин Евросоюза на китайские электромобили

В статье китайского госагентства «Синьхуа» отмечается, что решение о введении временных пошлин ЕС вызвало сильное недовольство как китайских, так и европейских автопроизводителей. Что, впрочем, соответствует действительности – например, представители Volkswagen назвали их вредными в условиях слабого спроса на электромобили в Европе. 3 июля агентство Reuters сообщило, что немецкая автомобильная ассоциация VDA призвала Еврокомиссию снизить запланированные тарифы на электромобили из КНР. При этом стоимость экспорта легковых автомобилей из Германии в Китай в 2023 г., согласно данным VDA, более чем в 3 раза превышает стоимость их импорта из Китая. А генеральный директор BMW Оливер Ципсе назвал новые тарифы «тупиковыми», так как они наносят ущерб мировым компаниям, замедляют декарбонизацию и никак не повышают конкурентоспособность европейских производителей. Вместо этого Еврокомиссию призвали озаботиться доступом к критически важным минералам, где сохраняется большая зависимость от КНР. Подобные настроения фиксируются в Чехии, Греции и Польше. Есть опасения и ответных мер – китайские автопроизводители в июне призывали Пекин повысить тарифы на импортируемые из Европы автомобили с бензиновым двигателем, пишет Global Times.