Какими могут быть последствия временных пошлин Евросоюза на китайские электромобили

Какими могут быть последствия временных пошлин Евросоюза на китайские электромобилиОграничительные меры не вызвали восторга и у европейского автопрома
После девяти месяцев расследования 4 июля ЕС объявил о введении «временных компенсационных пошлин» на импорт китайских электромобилей, говорится на сайте Еврокомиссии (ЕК). Согласно сообщению, меры будут распространяться с 5 июля на четыре месяца на автомобили с полным батарейным питанием (BEV).
«По результатам расследования ЕК пришла к выводу, что цепочка создания стоимости с BEV в Китае извлекает выгоду от несправедливого субсидирования, что создает угрозу экономического ущерба для производителей BEV в ЕС», – говорится в пресс-релизе. При этом в Брюсселе отметили активный диалог с Пекином по данной теме в последние недели, а 22 июня ее обсуждали министр коммерции КНР Ван Вэньтао с заместителем главы ЕК по вопросам торговли Валдисом Домбровскисом. Консультации с КНР продолжаются на техническом уровне, и в ЕС рассчитывают, что итоговый результат расследования будет «эффективным для устранения выявленных вредоносных форм субсидирования».
Индивидуальные пошлины будут применены к трем китайским производителям: BYD (17,4%), Geely (19,9%, этой компании принадлежит и бренд Volvo Cars) и SAIC (37,6%). Машины других китайских брендов, которые сотрудничали с ЕК в ходе расследования, будут облагаться средневзвешенной пошлиной в 20,8%, а отказавшиеся идти на контакт – 37,6%. По сравнению с анонсированными Еврокомиссией еще 12 июня ставки были несколько скорректированы в сторону уменьшения. Но все эти меры будут действовать максимум четыре месяца, после чего в ЕС с помощью голосования всех стран будет принято окончательное решение о пошлинах на ближайшие пять лет. Как пишет агентство Reuters, все дополнительные пошлины будут суммироваться с остающейся 10%-ной пошлиной на ввоз всех легковых автомобилей в Евросоюз.
При этом американская Tesla, которая имеет завод в Шанхае, может в будущем получить индивидуальную ставку. Теоретически запрос на получение такой привилегии может подать и любой другой автопроизводитель из КНР после окончательного решения ЕС.
Официальный представитель ЕК Эрик Мамер, комментируя временное решение ЕС, заявил, что его целью было «корректирование несправедливой ситуации» между производителями в Китае и Европе. «ЕС не хочет введения тарифов как таковых <...> Цель – скорректировать несправедливую ситуацию, которая сложилась между производителями электромобилей в ЕС и Китае», – сказал он. При этом Мамер заверил, что Брюссель выступает «за диалог с китайскими партнерами и этот диалог идет».
Реакция на решение ЕС
Еще до появления пресс-релиза ЕС министерство коммерции КНР призвало «к продвижению консультаций» по вопросу расследования ЕС в отношении китайских электромобилей. «Надеемся, что ЕС и Китай смогут идти навстречу друг другу, с тем чтобы как можно скорее добиться положительного прогресса в консультациях и достичь приемлемого для всех сторон решения», – сказал представитель минкоммерции КНР Хэ Ядун. Он подчеркнул, что соответствующие консультации должны основываться «на фактах и правилах». Официально напрямую китайское правительство субсидировало до 2023 г. покупателей электромобилей.
В статье китайского госагентства «Синьхуа» отмечается, что решение о введении временных пошлин ЕС вызвало сильное недовольство как китайских, так и европейских автопроизводителей. Что, впрочем, соответствует действительности – например, представители Volkswagen назвали их вредными в условиях слабого спроса на электромобили в Европе. 3 июля агентство Reuters сообщило, что немецкая автомобильная ассоциация VDA призвала Еврокомиссию снизить запланированные тарифы на электромобили из КНР. При этом стоимость экспорта легковых автомобилей из Германии в Китай в 2023 г., согласно данным VDA, более чем в 3 раза превышает стоимость их импорта из Китая. А генеральный директор BMW Оливер Ципсе назвал новые тарифы «тупиковыми», так как они наносят ущерб мировым компаниям, замедляют декарбонизацию и никак не повышают конкурентоспособность европейских производителей. Вместо этого Еврокомиссию призвали озаботиться доступом к критически важным минералам, где сохраняется большая зависимость от КНР. Подобные настроения фиксируются в Чехии, Греции и Польше. Есть опасения и ответных мер – китайские автопроизводители в июне призывали Пекин повысить тарифы на импортируемые из Европы автомобили с бензиновым двигателем, пишет Global Times.
Введение пошлин на китайские электромобили со стороны ЕС – идеологизированный шаг, считает заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов. По мнению эксперта, негативные экономические последствия такого решения отразятся в первую очередь на европейском потребителе. «Проблема европейцев не в субсидировании китайских компаний, а в нехватке собственного эффективного менеджмента. Европейцы также субсидируют по-разному свои фирмы, но создать актуальный для мирового рынка электромобиль пока не смогли», – говорит Белов. Ситуацию усугубит и потенциальный ответ КНР на новые ограничения.
Если говорить о разработке особых условий для Tesla, то нужно понимать, что аналогичный запрос могут подать и другие компании, продолжил эксперт. При этом китайские фирмы будут облагаться по более высокой ставке, чем европейские бренды, имеющие производства в Китае, резюмировал Белов.
История вопроса
Официальное антисубсидиарное расследование против китайских электромобилей сроком на 13 месяцев ЕК запустила 4 октября 2023 г., и хронологически оно затрагивает период с 30 сентября 2022 г. по 1 октября 2023 г. В ЕК уверены, что быстро увеличить свою долю на европейском рынке китайским автопроизводителям удалось благодаря правительственным субсидиям. Утверждается, что они предоставлялись в виде различных грантов, займов, экспортных кредитов и гарантируемых китайскими госбанками облигаций.
Согласно данным Европейской федерации транспорта и окружающей среды, из проданных в 2023 г. в Европе электромобилей 19,5% были произведены в Китае и эта доля может вырасти до 25% в 2024 г. При этом непосредственно на китайские бренды приходится около 10%, а остальная часть приходится на западные (американская Tesla, франко-румынская Dacia и немецкая BMW). По данным JATO Dynamics, средняя розничная цена импортированного из Китая электромобиля в Германии на 29% ниже, чем средняя цена электромобиля другого производства. На мировом рынке сейчас на долю Китая приходится около 60% от всех продаваемых электромобилей, подсчитали аналитики южнокорейской компании SNE Research.
Введенные временные меры – часть более долгосрочного тренда на поэтапное закрытие европейского рынка для китайских электромобилей, говорит председатель Ассоциации развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры (АЭТИ) Ия Гордеева. По мнению эксперта, с определенного момента китайским фирмам будет просто невыгодно работать на европейском рынке исходя из дополнительных издержек и, как следствие, удорожания их продукции. В этих условиях можно было бы ожидать постепенного разворота китайских брендов электромобилей в сторону России, чтобы они работали напрямую, а не через дилеров. Говоря о дальнейших перспективах переговоров между ЕС и Китаем, Гордеева отметила, что процесс может быть сложным, так как он будет проходить не только в экономической, но и в политической плоскости.
До введения постоянных пошлин Китай постарается никак не реагировать на действия ЕС, считает заведующий сектором экономики и политики Китая Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Сергей Луконин. По его мнению, в условиях напряженности в торговых отношениях с США Китай постарается «не подливать масла в огонь» в отношениях с Евросоюзом.
В случае если ЕС решит переквалифицировать нынешние ограничения в постоянные, что, по мнению Луконина, все-таки, вероятно, произойдет, КНР выделит наиболее важные статьи европейского экспорта и применит к ним свои пошлины. Но эксперт подчеркивает, что при определении ответных мер китайцы постараются учитывать интересы своего потребителя. Возможно, некоторые меры будут иметь символический характер, чтобы их можно было откатить назад впоследствии.
По мнению эксперта, Китаю даже при наличии некоторых пошлин гораздо удобнее работать с ЕС, чем скатываться к полномасштабной торговой войне. Не исключено, что стороны в ближайшие четыре месяца смогут выработать условия, учитывающие обоюдные интересы. Например, в гипотетическом договоре могут быть прописаны обязательства китайских фирм покупать европейские средства производства, сертифицированные в соответствии с нормами экологической повестки ЕС.