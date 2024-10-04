ЕС одобрил возможность повышения пошлин на поставку китайских электромобилей
Евросоюз проголосовал за возможность повышения таможенных пошлин до 45% на электромобили из Китая, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Теперь Европейская комиссия может ввести пошлины, которые будут действовать в течение пяти лет. По словам источников агентства, десять стран-членов проголосовали за введение торговых ограничений, тогда как Германия и еще четыре страны высказались против, а 12 воздержались.
В начале июля Reuters со ссылкой на неназванные источники в правительствах государств писало, что не все страны ЕС уверены насчет решения по пошлинам. Среди сторонников выделялась Франция, Италия и Испания, а среди сомневающихся помимо Германии фигурировали Польша, Греция и Чехия. Как напоминает агентство, Пекин уже пригрозил ввести ответные тарифы на европейские молочные продукты, бренди, свинину и автомобили.
4 июля Евросоюз ввел временные пошлины на электромобили из Китая. Согласно решению комиссии, дополнительные пошлины в индивидуальном порядке коснулись трех китайских марок электромобилей. Пошлина на бренд BYD сверх имеющейся устанавливается в размере 17,4%, на Geely – 19,9%, а на SAIC – 37,6%. Электрокары других китайский марок, которые сотрудничали во время расследования по госсубсидированию, теперь облагаются дополнительной пошлиной в размере 20,8%. Пошлина на остальные бренды составила 37,6%. 14 августа Китай инициировал иск против Евросоюза в ВТО по пошлинам на электрокары. По мнению китайской стороны, принятые меры не соответствуют ст. 6 Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 г., а также положениям соглашения ВТО по субсидиям и компенсационным мерам, умышленно мешая развитию промышленности КНР.