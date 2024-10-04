ЕС одобрил возможность повышения пошлин на поставку китайских электромобилей

4 июля Евросоюз ввел временные пошлины на электромобили из Китая. Согласно решению комиссии, дополнительные пошлины в индивидуальном порядке коснулись трех китайских марок электромобилей. Пошлина на бренд BYD сверх имеющейся устанавливается в размере 17,4%, на Geely – 19,9%, а на SAIC – 37,6%. Электрокары других китайский марок, которые сотрудничали во время расследования по госсубсидированию, теперь облагаются дополнительной пошлиной в размере 20,8%. Пошлина на остальные бренды составила 37,6%. 14 августа Китай инициировал иск против Евросоюза в ВТО по пошлинам на электрокары. По мнению китайской стороны, принятые меры не соответствуют ст. 6 Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 г., а также положениям соглашения ВТО по субсидиям и компенсационным мерам, умышленно мешая развитию промышленности КНР.