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ЕС одобрил возможность повышения пошлин на поставку китайских электромобилей

Ведомости

Евросоюз проголосовал за возможность повышения таможенных пошлин до 45% на электромобили из Китая, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Теперь Европейская комиссия может ввести пошлины, которые будут действовать в течение пяти лет. По словам источников агентства, десять стран-членов проголосовали за введение торговых ограничений, тогда как Германия и еще четыре страны высказались против, а 12 воздержались.

В начале июля Reuters со ссылкой на неназванные источники в правительствах государств писало, что не все страны ЕС уверены насчет решения по пошлинам. Среди сторонников выделялась Франция, Италия и Испания, а среди сомневающихся помимо Германии фигурировали Польша, Греция и Чехия. Как напоминает агентство, Пекин уже пригрозил ввести ответные тарифы на европейские молочные продукты, бренди, свинину и автомобили.

4 июля Евросоюз ввел временные пошлины на электромобили из Китая. Согласно решению комиссии, дополнительные пошлины в индивидуальном порядке коснулись трех китайских марок электромобилей. Пошлина на бренд BYD сверх имеющейся устанавливается в размере 17,4%, на Geely – 19,9%, а на SAIC – 37,6%. Электрокары других китайский марок, которые сотрудничали во время расследования по госсубсидированию, теперь облагаются дополнительной пошлиной в размере 20,8%. Пошлина на остальные бренды составила 37,6%. 14 августа Китай инициировал иск против Евросоюза в ВТО по пошлинам на электрокары. По мнению китайской стороны, принятые меры не соответствуют ст. 6 Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 г., а также положениям соглашения ВТО по субсидиям и компенсационным мерам, умышленно мешая развитию промышленности КНР.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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