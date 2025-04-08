Shacman готовится к локализации выпуска автомобилей в РФ
Китайский производитель Shacman совместно с заводом Shaanxi Heavy Duty приступил к подготовке проекта по локализации выпуска автомобилей в России. Об этом на пресс-конференции бренда сообщил представитель Shaanxi Вань Сюйлинь.
По его словам, переговоры о запуске производства на территории РФ ведутся с прошлого года. Сейчас идет активное обсуждение деталей сотрудничества, а также налаживание связей с российскими партнерами.
«Это позволяет нам укрепить присутствие на российском рынке», – отметил Сюйлинь (цитата по «РИА Новости»).
В феврале Росстандарт приостановил действие одобрения типа транспортных средств для грузовиков Shacman SX325 из-за несоответствия ряду требований техрегламента. В частности, были выявлены проблемы с шумовыми ограничениями, а также с задними противоподкатными и боковыми защитными устройствами. Это привело к временному прекращению продаж модели.
Производителю тогда было предписано срочно разработать программу отзыва для устранения нарушений. Она должна охватить все 15 000 ввезенных в РФ грузовиков, включая 2170 уже эксплуатируемых.