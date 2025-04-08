Shacman готовится к локализации выпуска автомобилей в РФ

В феврале Росстандарт приостановил действие одобрения типа транспортных средств для грузовиков Shacman SX325 из-за несоответствия ряду требований техрегламента. В частности, были выявлены проблемы с шумовыми ограничениями, а также с задними противоподкатными и боковыми защитными устройствами. Это привело к временному прекращению продаж модели.