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Shacman готовится к локализации выпуска автомобилей в РФ

Ведомости

Китайский производитель Shacman совместно с заводом Shaanxi Heavy Duty приступил к подготовке проекта по локализации выпуска автомобилей в России. Об этом на пресс-конференции бренда сообщил представитель Shaanxi Вань Сюйлинь.

По его словам, переговоры о запуске производства на территории РФ ведутся с прошлого года. Сейчас идет активное обсуждение деталей сотрудничества, а также налаживание связей с российскими партнерами.

«Это позволяет нам укрепить присутствие на российском рынке», – отметил Сюйлинь (цитата по «РИА Новости»).

В феврале Росстандарт приостановил действие одобрения типа транспортных средств для грузовиков Shacman SX325 из-за несоответствия ряду требований техрегламента. В частности, были выявлены проблемы с шумовыми ограничениями, а также с задними противоподкатными и боковыми защитными устройствами. Это привело к временному прекращению продаж модели.

Производителю тогда было предписано срочно разработать программу отзыва для устранения нарушений. Она должна охватить все 15 000 ввезенных в РФ грузовиков, включая 2170 уже эксплуатируемых.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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