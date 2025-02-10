В России запретили импорт и продажу грузовиков Shacman SX3258

5 февраля Минпромторг призвал ужесточить процедуру сертификации иностранных авто для рынка РФ. В частности, глава ведомства Антон Алиханов заявил, что ужесточение необходимо даже несмотря на индексацию утильсбора для сдерживания импорта. Алиханов связал эти меры с прогнозируемым падением спроса на грузовики в РФ на 25%. По данным Минпромторга, в 2024 г. продажи грузового транспорта сократились на 13% (до 121 600 единиц), а в январе 2025 г. упали ещt на 29% (5300 единиц).