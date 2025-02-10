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В России запретили импорт и продажу грузовиков Shacman SX3258

Ведомости

Росстандарт аннулировал одобрение типа транспортных средств (ОТТС) для китайских грузовых автомобилей Shacman модели SX3258 после внеплановой проверки, согласованной с прокуратурой. Как уточняет ведомство, причиной стали нарушения требований технического регламента ЕАЭС, включая несоответствие нормам по уровню шума и отсутствие полноценной задней противоподкатной защиты и боковых ограждений.

Выявленные дефекты создают прямую угрозу жизни и здоровью участников дорожного движения, резюмирует ведомство. Отсутствие защитных элементов повышает риск тяжелых травм для водителей легковых авто при столкновении с грузовиком. Превышение шумовых норм в кабине провоцирует хроническую усталость, головные боли и скачки давления у водителей Shacman, что увеличивает вероятность ДТП из-за снижения концентрации.

Производителю предписано срочно разработать программу отзыва для устранения нарушений. Она должна охватить все 15 000 ввезенных в РФ грузовиков, включая 2170 уже эксплуатируемых. После согласования с Росстандартом дилеры свяжутся с владельцами по VIN-номерам для бесплатного ремонта. Продажи модели SX3258 приостановлены, а за нарушение запрета предусмотрена административная ответственность.

5 февраля Минпромторг призвал ужесточить процедуру сертификации иностранных авто для рынка РФ. В частности, глава ведомства Антон Алиханов заявил, что ужесточение необходимо даже несмотря на индексацию утильсбора для сдерживания импорта. Алиханов связал эти меры с прогнозируемым падением спроса на грузовики в РФ на 25%. По данным Минпромторга, в 2024 г. продажи грузового транспорта сократились на 13% (до 121 600 единиц), а в январе 2025 г. упали ещt на 29% (5300 единиц).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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