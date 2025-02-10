В России запретили импорт и продажу грузовиков Shacman SX3258
Росстандарт аннулировал одобрение типа транспортных средств (ОТТС) для китайских грузовых автомобилей Shacman модели SX3258 после внеплановой проверки, согласованной с прокуратурой. Как уточняет ведомство, причиной стали нарушения требований технического регламента ЕАЭС, включая несоответствие нормам по уровню шума и отсутствие полноценной задней противоподкатной защиты и боковых ограждений.
Выявленные дефекты создают прямую угрозу жизни и здоровью участников дорожного движения, резюмирует ведомство. Отсутствие защитных элементов повышает риск тяжелых травм для водителей легковых авто при столкновении с грузовиком. Превышение шумовых норм в кабине провоцирует хроническую усталость, головные боли и скачки давления у водителей Shacman, что увеличивает вероятность ДТП из-за снижения концентрации.
Производителю предписано срочно разработать программу отзыва для устранения нарушений. Она должна охватить все 15 000 ввезенных в РФ грузовиков, включая 2170 уже эксплуатируемых. После согласования с Росстандартом дилеры свяжутся с владельцами по VIN-номерам для бесплатного ремонта. Продажи модели SX3258 приостановлены, а за нарушение запрета предусмотрена административная ответственность.
5 февраля Минпромторг призвал ужесточить процедуру сертификации иностранных авто для рынка РФ. В частности, глава ведомства Антон Алиханов заявил, что ужесточение необходимо даже несмотря на индексацию утильсбора для сдерживания импорта. Алиханов связал эти меры с прогнозируемым падением спроса на грузовики в РФ на 25%. По данным Минпромторга, в 2024 г. продажи грузового транспорта сократились на 13% (до 121 600 единиц), а в январе 2025 г. упали ещt на 29% (5300 единиц).