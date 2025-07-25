Kia отзовет почти 80 000 кроссоверов Sportage в России
Южнокорейская марка Kia добровольно отзывает 79 884 автомобиля Sportage (Sle), реализованных в период с 2010 по 2015 г. из-за необходимости в замене мультипредохранителя блока HECU. Об этом сообщили в Росстандарте.
По данным ведомства, на всех транспортных средствах будет проведена замена HECU и крышки блока предохранителей. Уполномоченные представители Kia в России и СНГ проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Отмечается, что все работы будут осуществляться бесплатно.
2 июня Росстандарт сообщил, что «Киа Россия и СНГ», которая является официальным представителем Kia в России, отзывает 55 350 автомобилей из-за риска короткого замыкания на печатной плате гидравлического электронного блока управления, который расположен в моторном отсеке. Отзыву подлежат 55 350 автомобилей Kia Sorento (XM), Soul (AM), Cerato (TD), которые были реализованы с 2010 по 2016 г. с VIN-кодами согласно приложению. На машинах будет проведена замена двух предохранителей и наклейка корректных стикеров на крышку блока предохранителей.