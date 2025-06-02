Kia отзовет в России более 55 000 автомобилей из-за риска короткого замыкания

31 января Росстандарт сообщил, что «Киа Россия и СНГ» отзовет 29 141 кроссоверов Kia Sportage. Уточнялось, что отзыв затронет автомобили, реализованные с 2014 по 2016 гг. Причиной этого стала вероятность того, что электрическая цепь блока ABS/ESC может замкнуть и это приведет к чрезмерному повышению тока и повысит риск возгорания в моторном отсеке.