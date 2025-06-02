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Kia отзовет в России более 55 000 автомобилей из-за риска короткого замыкания

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«Киа Россия и СНГ», которая является официальным представителем Kia в России, отзывает 55 350 автомобилей из-за риска короткого замыкания на печатной плате гидравлического электронного блока управления, который расположен в моторном отсеке. Об этом сообщается на сайте Росстандарта.

Отзыву подлежат 55 350 автомобилей Kia Sorento (XM), Soul (AM), Cerato (TD), которые были реализованы с 2010 по 2016 гг. с VIN-кодами согласно приложению. На машинах будет проведена замена двух предохранителей и наклейка корректных стикеров на крышку блока предохранителей.

Уполномоченные представители изготовителя «Киа Россия и СНГ» проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, через рассылку писем или по телефону. Если машина подпадает под отзывную программу, владельцу автомобиля нужно связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита.

31 января Росстандарт сообщил, что «Киа Россия и СНГ» отзовет 29 141 кроссоверов Kia Sportage. Уточнялось, что отзыв затронет автомобили, реализованные с 2014 по 2016 гг. Причиной этого стала вероятность того, что электрическая цепь блока ABS/ESC может замкнуть и это приведет к чрезмерному повышению тока и повысит риск возгорания в моторном отсеке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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