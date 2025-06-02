Kia отзовет в России более 55 000 автомобилей из-за риска короткого замыкания
«Киа Россия и СНГ», которая является официальным представителем Kia в России, отзывает 55 350 автомобилей из-за риска короткого замыкания на печатной плате гидравлического электронного блока управления, который расположен в моторном отсеке. Об этом сообщается на сайте Росстандарта.
Отзыву подлежат 55 350 автомобилей Kia Sorento (XM), Soul (AM), Cerato (TD), которые были реализованы с 2010 по 2016 гг. с VIN-кодами согласно приложению. На машинах будет проведена замена двух предохранителей и наклейка корректных стикеров на крышку блока предохранителей.
Уполномоченные представители изготовителя «Киа Россия и СНГ» проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, через рассылку писем или по телефону. Если машина подпадает под отзывную программу, владельцу автомобиля нужно связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита.
31 января Росстандарт сообщил, что «Киа Россия и СНГ» отзовет 29 141 кроссоверов Kia Sportage. Уточнялось, что отзыв затронет автомобили, реализованные с 2014 по 2016 гг. Причиной этого стала вероятность того, что электрическая цепь блока ABS/ESC может замкнуть и это приведет к чрезмерному повышению тока и повысит риск возгорания в моторном отсеке.