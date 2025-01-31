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Kia отзовет в России более 29 000 кроссоверов Sportage

Ведомости

«Киа Россия и СНГ» – официальный представитель Kia в России – отзывает более 29 000 кроссоверов Kia Sportage, сообщили в Росстандарте.

Отзыв затронет авто, реализованные в период с 2014 г. по 2016 г., пояснили в ведомстве.

«Причина отзыва транспортных средств: электрическая цепь блока ABS/ESC в некоторых случаях может замкнуть, что приведет к чрезмерному повышению тока и может повысить риск возгорания в моторном отсеке», – говорится в сообщении.

Всего будет отозвано 29 141 Kia Sportage (Sle). В Росстандарте добавили, что в «Киа Россия и СНГ» уведомят владельцев автомобилей, подпадающих под программу.

Kia отозвала порядка 5500 автомобилей Kia Sorento в феврале 2023 г. Отзыву подлежали машины, реализованные в 2021-2022 гг. Проблемы были связаны с периодическими точками при переключении на повышенную передачу, вибрации при трогании с места и при ускорении.

Осенью 2022 г. исполнительный вице-президент Kia У Чон Чу допускал, что концерн может приостановить производство и продажи своих автомобилей в РФ, оставив только их техническое обслуживание. В январе 2024 г. в продажу поступили первые автомобили Kia Soul, собранные в Калининграде. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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