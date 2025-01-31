Kia отзовет в России более 29 000 кроссоверов Sportage
«Киа Россия и СНГ» – официальный представитель Kia в России – отзывает более 29 000 кроссоверов Kia Sportage, сообщили в Росстандарте.
Отзыв затронет авто, реализованные в период с 2014 г. по 2016 г., пояснили в ведомстве.
«Причина отзыва транспортных средств: электрическая цепь блока ABS/ESC в некоторых случаях может замкнуть, что приведет к чрезмерному повышению тока и может повысить риск возгорания в моторном отсеке», – говорится в сообщении.
Всего будет отозвано 29 141 Kia Sportage (Sle). В Росстандарте добавили, что в «Киа Россия и СНГ» уведомят владельцев автомобилей, подпадающих под программу.
Kia отозвала порядка 5500 автомобилей Kia Sorento в феврале 2023 г. Отзыву подлежали машины, реализованные в 2021-2022 гг. Проблемы были связаны с периодическими точками при переключении на повышенную передачу, вибрации при трогании с места и при ускорении.
Осенью 2022 г. исполнительный вице-президент Kia У Чон Чу допускал, что концерн может приостановить производство и продажи своих автомобилей в РФ, оставив только их техническое обслуживание. В январе 2024 г. в продажу поступили первые автомобили Kia Soul, собранные в Калининграде.