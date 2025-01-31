Kia отзовет в России более 29 000 кроссоверов Sportage

Осенью 2022 г. исполнительный вице-президент Kia У Чон Чу допускал, что концерн может приостановить производство и продажи своих автомобилей в РФ, оставив только их техническое обслуживание. В январе 2024 г. в продажу поступили первые автомобили Kia Soul, собранные в Калининграде.