Агрегаторов хотят обязать проводить технические осмотры такси до и после рейсов
Агрегаторов такси могут обязать обеспечивать медицинские и технические осмотры водителей. Это следует из законопроекта, который внесут в Госдуму 13 августа (есть в распоряжении «Ведомостей»).
На службы заказа легкового такси могут возложить обязанности по обеспечению прохождения водителями предрейсовых, предсменных, а также послерейсовых и послесменных медицинских осмотров. Аналогичные требования распространяются на контроль технического состояния машин.
Автором инициативы является первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев («Справедливая Россия – За правду»).
Весной 2025 г. Госдума приняла закон о локализации такси. С 1 марта 2026 г. автомобиль сможет попасть в реестр такси, если он соответствует балльной системе локализации, используемой при госзакупках. Такая система позволяет оценить, насколько автомобиль создан в России.
Другое требование к транспорту состоит в том, что он должен быть произведен в рамках специального инвестконтракта, заключенного в период с 1 марта 2022 г. по 1 марта 2025 г. Для транспорта, который включен в региональные реестры до 1 марта 2026 г., требования применяться не будут. Также установлена отсрочка для Калининградской области и субъектов Сибирского федерального округа – до марта 2028 г., а для Дальнего Востока – до марта 2030 г.