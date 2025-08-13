Агрегаторов хотят обязать проводить технические осмотры такси до и после рейсов

Другое требование к транспорту состоит в том, что он должен быть произведен в рамках специального инвестконтракта, заключенного в период с 1 марта 2022 г. по 1 марта 2025 г. Для транспорта, который включен в региональные реестры до 1 марта 2026 г., требования применяться не будут. Также установлена отсрочка для Калининградской области и субъектов Сибирского федерального округа – до марта 2028 г., а для Дальнего Востока – до марта 2030 г.