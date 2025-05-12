Законопроект о локализации такси планируют принять 13 мая во втором чтении

Законопроект о локализации такси планируют принять 13 мая во втором чтенииСмягчающие поправки правительства были отклонены профильным комитетом
Законопроект о локализации автопарка такси, вызвавший критику бизнес-сообщества, может быть принят во втором чтении до конца мая. Как следует из базы Госдумы, профильный комитет по транспорту предлагает сделать это 13 мая. Законопроект председателя комитета по экономической политике Совета Федерации Андрея Кутепова и главы думского комитета по промышленности и торговле Владимира Гутенева в январе 2024 г. был принят в первом чтении и с тех пор лежал без движения.
Изначально парламентарии предлагали закрепить правило, по которому с 1 октября 2025 г. все приобретаемые для легковых перевозок автомобили должны быть произведены в России. Минимальные требования к локализации установлены правительством сейчас применительно к госзакупкам автомобилей – 3200 баллов, на них сориентирован и законопроект. Ко второму чтению Кутепов и председатель комитета Госдумы по транспорту Евгенией Москвичев предложили сдвинуть срок вступления в силу закона на 1 марта 2026 г.
Также появилась норма, позволяющая использовать в такси машины, произведенные по специальным инвестиционным контрактам (спик), заключенным в период с 1 марта 2022 г. по 1 марта 2025-го. С 1 января 2033 г. единственным критерием для внесения в реестр такси станет количество набранных баллов за локализацию либо решение правительства (если речь идет о спике, заключенном после марта 2025 г.). Исключение сделано для Калининградской области и Дальнего Востока. Требования к машинам такси в Калининградской области не будут применяться до 1 марта 2028 г., а в регионах Дальневосточного федерального округа – до 1 марта 2030 г.
За год обновление автопарка такси составляет 40 000–60 000 машин, пояснил «Ведомостям» Кутепов. Исходя из этого надо рассчитать силы «АвтоВАЗа», сформировать ремонтно-эксплуатационную базу на Дальнем Востоке в зависимости от того, какие автомобили будут востребованы в том или ином регионе. За этим последуют и преференции со стороны «АвтоВАЗа», что скажется на стабилизации цен на продукцию предприятия, уверен сенатор. В Калининградской области ситуация несколько иная, продолжает он: там есть свои мощности производства плюс настрой руководства региона на развитие электротранспорта.
Последствия локализации
Думский комитет по транспорту отклонил все предложения, которые внесло правительство. В частности, кабмин предлагал не применять для машин такси балльную систему оценки локализации и дать регионам право устанавливать минимальную долю эксплуатируемых в такси автомобилей и электромобилей, которые должны быть собраны в России или другом государстве ЕАЭС (помимо России входят Казахстан, Белоруссия, Армения и Киргизия). Чтобы признать автомобиль российским, достаточно было бы наладить его крупноузловую сборку в ЕАЭС, писали «Ведомости» 24 мая 2024 г. Источник, близкий к комиссии по законопроектной деятельности, тогда отмечал, что Белый дом внес поправки почти сразу после возвращения президента из Китая.
С учетом рекомендованных 6 мая ко второму чтению поправок документ стал максимально сбалансированным и снимает большинство претензий, которые высказывались со стороны бизнеса и представителей ряда ведомств, сохраняя при этом приоритет развития автопрома, настаивает собеседник в комитете по транспорту. Когда речь идет о такси, то главный критерий – безопасность и качество доставки пассажиров, затем – поддержка и развитие нашей промышленности и в этом смысле должен быть хороший государственный лоббизм, отмечает Кутепов. Он считает, что новые нормы в конечном счете станут толчком и к повышению качества и уровня комфорта отечественных машин.
Собеседник, знакомый с ходом обсуждения законопроекта, считает, что документ будет еще раз обсуждаться ко второму чтению, поскольку отклонение правительственных поправок требует пояснений, кроме того, ожидается позиция администрации президента.
С критикой и предложениями по изменениям законопроекта неоднократно выступали различные общественные объединения, в числе которых РСПП, Национальный совет такси и др. Но бизнес и профессиональное сообщество остались не услышанными, предложения перевозчиков не учтены, заявила исполнительный директор Национального совета такси Наталия Лозинская. «Мы по-прежнему предлагаем отказаться от балльной системы, вывести самозанятых из-под требований по локализации, предоставить регионам право регулировать этот вопрос и обязательно увязать введение закона с мерами господдержки», – сказала она «Ведомостям».
Компания «Яндекс такси» не согласна с текущей версией законопроекта, которая не отвечает балансу интересов перевозчиков и автопроивзодителей – необходимо дополнительное обсуждение предлагаемых мер, сказал «Ведомостям» представитель компании. По его словам, нужно отсрочить вступление новых требований в силу, чтобы автопроизводители и перевозчики могли договориться и подготовиться, а также исключить требования к автомобилям старше пяти лет. «Сотни тысяч водителей, особенно на личных машинах, могут потерять занятость и доход из-за новых требований», – резюмировал собеседник.