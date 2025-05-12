Законопроект о локализации такси планируют принять 13 мая во втором чтении

Также появилась норма, позволяющая использовать в такси машины, произведенные по специальным инвестиционным контрактам (спик), заключенным в период с 1 марта 2022 г. по 1 марта 2025-го. С 1 января 2033 г. единственным критерием для внесения в реестр такси станет количество набранных баллов за локализацию либо решение правительства (если речь идет о спике, заключенном после марта 2025 г.). Исключение сделано для Калининградской области и Дальнего Востока. Требования к машинам такси в Калининградской области не будут применяться до 1 марта 2028 г., а в регионах Дальневосточного федерального округа – до 1 марта 2030 г.