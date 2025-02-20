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Таксисты пожаловались антимонопольной службе на «АвтоВАЗ»

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Денис Ильюшенков
Альтернативы машинам Lada в бюджетном сегменте для такси становится все меньше
Альтернативы машинам Lada в бюджетном сегменте для такси становится все меньше / Максим Стулов / Ведомости

Ассоциация «Национальный совет такси» (НСТ) заподозрила «АвтоВАЗ» в завышении цен на Lada Granta и Lada Vesta для таксомоторных перевозок и попросила ФАС дать оценку законности таких действий. Об этом говорится в письме ассоциации в ФАС от 18 февраля за подписью исполнительного директора НСТ Наталии Лозинской. Документ есть у «Ведомостей», представитель ассоциации подтвердил его отправку.

В пресс-службе ФАС в ответ на запрос сообщили, что обращение получено и сейчас рассматривается.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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