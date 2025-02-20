Таксисты пожаловались антимонопольной службе на «АвтоВАЗ»

Ассоциация «Национальный совет такси» (НСТ) заподозрила «АвтоВАЗ» в завышении цен на Lada Granta и Lada Vesta для таксомоторных перевозок и попросила ФАС дать оценку законности таких действий. Об этом говорится в письме ассоциации в ФАС от 18 февраля за подписью исполнительного директора НСТ Наталии Лозинской. Документ есть у «Ведомостей», представитель ассоциации подтвердил его отправку.