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В приложениях транспорта обнаружено более 1800 уязвимостей

Общее число «дырок» снижается, но растет число критических проблем
Мария Арялина
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

В российских мобильных приложениях такси, каршеринга и аренды самокатов за 2024 г. было найдено 1818 уязвимостей, которые создают риск утечки данных пользователей. В 2023 г. количество дырок в таких сервисах составляло 2488. Об этом говорится в исследовании мобильных приложений за 2024 г. от AppSec Solutions (есть в распоряжении «Ведомостей»). В выборку вошли 98 транспортных приложений – помимо вышеперечисленных категорий это были также сервисы заправок, навигаторы, антирадары, приложения для общественного транспорта крупных городов (метро) и штрафы ГИБДД. Конкретные приложения представитель AppSec Solutions не перечислил, но отметил, что все они опубликованы в магазинах App Store, RuStore и Google Play.

Но аналитики отметили, что количество уязвимостей высокого и критического уровня значительно выросло год к году – 650 уязвимостей в 2024 г. против 141 в 2023 г. Представитель AppSec Solutions уточнил, что в исследовании 2024 г. параметры поиска уязвимостей были скорректированы и уточнены. Собеседник говорит, что основная масса уязвимостей приходится на сервисы, которые – предположительно – не обладают собственной командой по информационной безопасности и не уделяют внимания проверкам. При этом наличие большего или меньшего количества уязвимостей не зависит от наличия приложения в том или ином магазине, потому что уязвимости обнаружены в самих приложениях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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