В Россию в 2024 году ввезли китайских автомобилей на $21 млрд
В 2024 г. в Россию заверзли 1,1 млн китайских автомобилей на сумму порядка $21 млрд. Об этом сообщил «РИА Новости» посол РФ в Китае Игорь Моргулов.
Дипломат отметил, что Россия является одним из крупнейших покупателей автотехники из КНР. По его словам, модельный ряд весьма разнообразен и будет и далее расширяться в зависимости от предпочтений потребителей в стране.
16 июля «Автостат» сообщил, что по результатам первого полугодия 2025 г. Lada Vesta заняла первое место в рейтинге самых продаваемых легковых автомобилей с автоматической трансмиссией в России. С января по июнь в стране реализовали 25 800 новых экземпляров моделей семейства Vesta с «автоматом».
Второе место занял кроссовер Haval Jolion (23 800 штук). На третьем месте оказался Chery Tiggo 7 PRO Max с показателем 19 700 проданных экземпляров. В десятку наиболее востребованных машин вошли китайские кроссоверы Geely Monjaro (13 600), Changan UNI-S / CS55 Plus (13 500), Belgee X50 (11 400), OMODA C5 (10 700), Haval F7 (9800), Chery Tiggo 4 (9400) и Haval M6 (7800). Всего за полгода в России было продано 368 900 новых легковых автомобилей с автоматической трансмиссией.