Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Авто /

В Россию в 2024 году ввезли китайских автомобилей на $21 млрд

Ведомости

В 2024 г. в Россию заверзли 1,1 млн китайских автомобилей на сумму порядка $21 млрд. Об этом сообщил «РИА Новости» посол РФ в Китае Игорь Моргулов.

Дипломат отметил, что Россия является одним из крупнейших покупателей автотехники из КНР. По его словам, модельный ряд весьма разнообразен и будет и далее расширяться в зависимости от предпочтений потребителей в стране.

16 июля «Автостат» сообщил, что по результатам первого полугодия 2025 г. Lada Vesta заняла первое место в рейтинге самых продаваемых легковых автомобилей с автоматической трансмиссией в России. С января по июнь в стране реализовали 25 800 новых экземпляров моделей семейства Vesta с «автоматом».

Второе место занял кроссовер Haval Jolion (23 800 штук). На третьем месте оказался Chery Tiggo 7 PRO Max с показателем 19 700 проданных экземпляров. В десятку наиболее востребованных машин вошли китайские кроссоверы Geely Monjaro (13 600), Changan UNI-S / CS55 Plus (13 500), Belgee X50 (11 400), OMODA C5 (10 700), Haval F7 (9800), Chery Tiggo 4 (9400) и Haval M6 (7800). Всего за полгода в России было продано 368 900 новых легковых автомобилей с автоматической трансмиссией.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных