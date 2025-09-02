Минпромторг увеличит скидку на льготный лизинг легких коммерческих авто до 20%

Весной скидку по программе также увеличили с 10 до 40% для общественного транспорта. В целом в 2025 г. льготный лизинг распространяется на легковые и коммерческие автомобили, грузовики с ДВС (при локализации не менее 2000 баллов), а также на общественный транспорт, туристические автобусы, электромобили, последовательные гибриды и высокоавтоматизированные транспортные средства отечественного производства.