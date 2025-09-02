Минпромторг увеличит скидку на льготный лизинг легких коммерческих авто до 20%
Минпромторг скорректировал условия программы льготного лизинга автомобилей, сообщили в ведомстве. Решение принято по поручению первого вице-премьера Дениса Мантурова.
В качестве антикризисной меры скидка на легкие коммерческие автомобили категорий M2, N1 и N2 вырастет с 10% (не более 500 000 руб.) до 20% (не более 1 млн руб.). Новые параметры будут действовать ограниченный срок – с 8 сентября до 1 октября 2025 г.
Кроме того, до конца 2025 г. в программе смогут участвовать легкие коммерческие автомобили, произведенные в 2024 г. Для остальных сегментов действует правило допуска машин, выпущенных не раньше 1 октября 2024 г.
Весной скидку по программе также увеличили с 10 до 40% для общественного транспорта. В целом в 2025 г. льготный лизинг распространяется на легковые и коммерческие автомобили, грузовики с ДВС (при локализации не менее 2000 баллов), а также на общественный транспорт, туристические автобусы, электромобили, последовательные гибриды и высокоавтоматизированные транспортные средства отечественного производства.
28 августа сообщалось, что Минпромторг утвердил обновленные параметры инвестрежима для автопрома. Эксперты отмечали, что они могут упростить локализацию производства китайских автомобилей в России.