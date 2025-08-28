Минпромторг утвердил обновленные параметры инвестрежима для автопрома

Зачем нужны баллы

Балльная оценка уровня локализации производства в автопроме была введена в 2019 г. Она не только является индикатором «российскости» выпускаемых в нашей стране машин, но и позволяет компаниям, подписавшим СПИК, претендовать на участие в госзакупках и госпрограммах поддержки спроса. Для участия в госзакупках в 2025 г. легковой автомобиль должен набирать не менее 3200 баллов. Столько же с марта 2026 г. будет требоваться для использования машины как такси. Для участия в программах поддержки спроса (льготные кредиты и лизинг) в этом году необходимо набрать 2000 баллов.