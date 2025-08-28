Минпромторг утвердил обновленные параметры инвестрежима для автопрома

Минпромторг утвердил обновленные параметры инвестрежима для автопромаОни могут упростить локализацию производства китайских автомобилей в России, считают эксперты
Минпромторг утвердил обновленные параметры инвестиционного режима для автоконцернов в России, и они уже вступили в силу. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель министерства.
Суть изменений собеседник не раскрыл. Но он отметил, что ключевая задача обновленных параметров – это соблюдение баланса, который позволит новым игрокам, действующим на оставленных ушедшими зарубежными автоконцернами промплощадках, запустить процесс локализации производства и ее поэтапного углубления.
Для новых инвесторов не должно быть создано «искусственных конкурентных преимуществ» перед высоколокализованными производителями, которые на протяжении долгого времени инвестируют в укрепление технологической независимости отрасли, подчеркнул собеседник. Актуализированные условия инвестрежима позволят увеличить загрузку развивающихся площадок и укрепить позиции автомобилей российского производства на внутреннем рынке, добавил представитель Минпромторга.
Как пояснил «Ведомостям» источник в одном из крупных автоконцернов, изменения коснулись балльной шкалы оценки локализации – в отрасли ее называют «зеленой шкалой». Как и предполагалось ранее, для полной компенсации утильсбора автоконцернам за 2025 г. будет достаточно набрать 1500 баллов – более чем вдвое меньше, чем было заложено ранее.
С 2022 г. выплата автозаводам промышленных субсидий, де-факто компенсирующих утилизационный сбор, привязана к балльной оценке уровня локализации производства. В частности, для полной компенсации утильсбора производителю легковых машин в 2022 г. необходимо было набрать 2000 баллов. Они начисляются за каждую технологическую операцию – например, за сварку и окраску кузова, штамповку деталей и проч. По прежним правилам в 2023–2024 гг. для полной компенсации нужно было набрать уже 2567 баллов, в 2025–2026 гг. потребуется 3701 балл, в 2027 г. – 4835, в 2028 г. – 5400.
Зачем нужны баллы
Вместе с тем, продолжает собеседник «Ведомостей», был понижен и порог по максимальному количеству баллов, требующихся в рамках заключенных автоконцернами специальных инвестконтрактов (СПИК) – с 7000 до 5400 баллов. Для сравнения: в период обсуждения изменений Минпромторг предлагал понизить это значение до 4500 баллов. Максимальное количество баллов, которое мог набрать автопроизводитель из числа подписавших СПИКи, составляет 7000. Такие контракты есть почти у всех работающих сейчас в России автозаводов.
Изменения «зеленой шкалы» подтверждает и собеседник в другом российском автоконцерне. Он добавил, что при расчете локализации по «зеленой шкале» также будут учитываться баллы, которые автопроизводитель набирает за НИОКР. Формула расчета этих баллов приводится в постановлении правительства № 719, которое в целом регламентирует параметры локализации производства продукции в России.
По этой схеме компании начисляется 400 баллов за каждый процент инвестиций в НИОКР от общей выручки предприятия. Этот порядок остался неизменным, уточняет источник «Ведомостей».
Среди выпускаемых в России легковых машин наиболее локализованной является Lada Granta. По состоянию на конец июля она набирает порядка 5000 баллов, следует из данных в каталоге продукции Государственной информационной системы (ГИС) «Промышленность». Высокую степень «российскости» также имеют Aurus Senat (4508 баллов), Lada Vesta (4496 баллов) и некоторые другие модели.
Выпускаемый в Санкт-Петербурге Solaris HS (бывший Hyundai Solaris) «весит» 2823 балла, «Москвич 3» – 2376 баллов, Haval Jolion тульского производства – 1625 баллов, а BAIC U5 Plus производства калининградского «Автотора» – лишь 80 баллов, следует из ГИС «Промышленность».
Потребность в корректировке инвестрежима для автоконцернов в России возникла после того, как в период 2022–2023 гг. на местный рынок стали активно выходить китайские автомобилестроительные компании и постепенно занимать пустующие площадки ушедших из-за СВО западных, корейских и японских брендов. Минпромторг вел переговоры с отраслью на предмет возможных изменений около полутора лет. Завершить формирование корректировок в инвестрежим предполагалось до конца апреля 2025 г., говорил в интервью «Ведомостям» курирующий отрасль заместитель министра промышленности и торговли Альберт Каримов.
По статистике «Автостата», за первые семь месяцев 2025 г. продажи новых легковых автомобилей в России упали в годовом выражении на 24% до 651 029 шт. Лидером рынка остается Lada (продажи снизились на 24,4% до 188 721 автомобиля). Но остальные бренды топ-10 – китайские или собираемые в России азиатские иномарки.
Решение Минпромторга снизить показатели «зеленой шкалы» стало компромиссным и сделало решение задачи по локализации автопроизводства реалистичным, считает партнер Kept, руководитель направления по работе с китайскими компаниями Алиса Мелконян. «По нашему опыту, требования Минпромторга к набору баллов для новых инвесторов высоки, поэтому любые инициативы важны и ожидаемы на рынке», – отметила она. Это позволит китайским автоконцернам перейти к созданию производств в России и получить доступ к [промышленным] субсидиям, связанным с частичной компенсацией затрат на растущий утильсбор, уточнила Мелконян.
Предлагаемый механизм выглядит очень привлекательным для инвесторов и новых автопроизводителей, считает директор группы по обслуживанию предприятий автопрома компании ДРТ Александр Васильев. Существующим производствам это позволит рассмотреть возможность расширения производимой в России линейки моделей, полагает эксперт.
Но бизнесу было бы наивно рассчитывать на «вертолетные деньги», подчеркивает Васильев. Самым главным вопросом будет являться то, какие дополнительные условия и обязательства будут возложены на производителей в связи с этими изменениями, рассуждает он.
«Ведомости» направили вопросы в крупнейшие автоконцерны.